Israel Iran War Latest News: ईरान पर फिर बरसेगी अमेरिकी ताकत? नेतन्याहू से हेगसेथ की गुप्त मुलाकात, इजरायल में हाई अलर्ट

US Iran conflict: मध्य पूर्व में एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की आशंका गहराने लगी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की अगली रणनीति को लेकर हलचल तेज है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कथित गुप्त मुलाकात, इजरायली सेना में छुट्टियों पर रोक और युद्धस्तर की तैयारियों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या क्षेत्र में फिर व्यापक सैन्य अभियान शुरू होने वाला है, या यह किसी बड़े फैसले से पहले की रणनीतिक तैयारी है?