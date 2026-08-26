ईरान पर अमेरिका की आर्थिक घेराबंदी से बढ़ेंगी भारत की मुश्किलें? चाबहार से तेल कारोबार तक समझिए असर

US sanctions on Iran: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव का असर वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है। इस बीच अमेरिका ने ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। अब इन आर्थिक प्रतिबंधों की चपेट में भारत भी आ गया है। दरअसल, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाते हुए भारत की चार कंपनियों और तीन भारतीय कारोबारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन प्रतिबंधों का मकसद ईरान की सरकार को आर्थिक चोट पहुंचाना है, ताकि उसकी कमाई के रास्ते बंद किए जा सकें। हालांकि, अमेरिका द्वारा भारतीय कंपनियों और कारोबारियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत-अमेरिका संबंधों पर भी असर पड़ सकता है।