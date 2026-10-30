यूक्रेन का साथ दे रहे यूरोपियन देशों को अमेरिका का सीधा संदेश, कहा- रूस के खिलाफ ज्यादा शोर मत मचाओ

बता दें कि ट्रंप प्रशासन यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू कराने की हर कोशिश में जुटा है। इसके लिए अमेरिका पर अब रूस पर लगे कई प्रतिबंधों में राहत देने तक को तैयार है। वहीं, यूक्रेन पर रूसी ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने का दबाव भी बनाया जा रहा है।