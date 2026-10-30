होर्मुज में हलचल: IRGC ने रोके दो तेल टैंकर, अमेरिका पर उकसावे का आरोप

इसी दौरान ईरान ने पूर्वी होर्मुज जलडमरूमध्य में एक अमेरिकी मानवरहित (ड्रोन) पोत को भी नष्ट करने का दावा किया है। यानी दक्षिणी जलक्षेत्र में टैंकरों को रोकने के साथ-साथ पूर्वी हिस्से में भी ईरान की सैन्य सक्रियता का दावा सामने आया है। हालांकि इस दावे के बारे में भी अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। वहीं नजरें इस बात पर टिकी हैं कि IRGC या संबंधित अन्य पक्षों की ओर से आगे और क्या खुलासे होते हैं। टैंकरों के ध्वज, चालक दल की स्थिति और हुए नुकसान को लेकर अभी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है।