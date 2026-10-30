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होर्मुज में हलचल: IRGC ने रोके दो तेल टैंकर, अमेरिका पर उकसावे का आरोप

ईरान की IRGC नौसेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य के दक्षिणी जलक्षेत्र में दो तेल टैंकरों को रोका। जानें अमेरिकी सहयोग के आरोप, टैंकरों में आग और अमेरिकी ड्रोन पोत नष्ट करने के दावे की पूरी खबर।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Updated: 30 Oct 2026, 6:11 PM IST

Strait of Hormuz Crisis

Strait of Hormuz Crisis: AI Creative

Middle East Tensions: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना का कहना है कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य के दक्षिणी जलक्षेत्र में दो तेल टैंकरों को रोका है। नौसेना ने शुक्रवार को आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरूमध्य के दक्षिणी जलक्षेत्र में दो तेल टैंकरों को रोका गया है। IRGC के अनुसार, ये दोनों टैंकर अपने नेविगेशन और पोजिशनिंग सिस्टम को बंद करके और रेडियो चेतावनियों की अनदेखी करते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य के अनधिकृत रास्तों से निकलने की कोशिश कर रहे थे।

चेतावनी देने पर भी नहीं रुके

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स- IRGC के अनुसार, ये दोनों टैंकर अपने नेविगेशन और पोजिशनिंग सिस्टम को बंद करके और रेडियो चेतावनियों की अनदेखी करते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य के अनधिकृत रास्तों से निकलने की कोशिश कर रहे थे। ईरान का दावा है कि ये जहाज अमेरिकी सैन्य बलों के समर्थन और उकसावे पर इस असुरक्षित और अनधिकृत क्षेत्र से गुजर रहे थे, इस कारण जहाजों को रोका गया।

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अमेरिका पर लगाया उकसावे का आरोप

ईरान का दावा है कि ये जहाज अमेरिकी सैन्य बलों के समर्थन और उकसावे पर इस असुरक्षित और अनधिकृत क्षेत्र से गुजर रहे थे। रोके जाने के दौरान या उससे पहले दोनों जहाजों में आग लगने की घटना भी सामने आई है, हालांकि IRGC के बयान में इनके ध्वज (झंडे), चालक दल या सटीक नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। इसी दौरान ईरान ने पूर्वी होर्मुज जलडमरूमध्य में एक अमेरिकी मानवरहित (ड्रोन) पोत को भी नष्ट करने का दावा किया है।

अमेरिकी ड्रोन पोत नष्ट करने का दावा

इसी दौरान ईरान ने पूर्वी होर्मुज जलडमरूमध्य में एक अमेरिकी मानवरहित (ड्रोन) पोत को भी नष्ट करने का दावा किया है। यानी दक्षिणी जलक्षेत्र में टैंकरों को रोकने के साथ-साथ पूर्वी हिस्से में भी ईरान की सैन्य सक्रियता का दावा सामने आया है। हालांकि इस दावे के बारे में भी अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। वहीं नजरें इस बात पर टिकी हैं कि IRGC या संबंधित अन्य पक्षों की ओर से आगे और क्या खुलासे होते हैं। टैंकरों के ध्वज, चालक दल की स्थिति और हुए नुकसान को लेकर अभी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है।

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Updated on:

30 Oct 2026, 6:11 PM IST

Published on:

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