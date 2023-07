तालिबान के राज में अफगानिस्तान में महिलाओं पर एक और पाबंदी, सभी ब्यूटी पार्लर हुए बंद

जयपुर Jul 26, 2023

Another Strict Action Against Women In Afghanistan: अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी के बाद से देश की जनता काफी परेशान है। पर तालिबान शासन के सबसे बुरा असर पड़ा है अफगानिस्तान की महिलाओं पर। हाल ही में तालिबान ने अफगान महिलाओं के खिलाफ एक और सख्त एक्शन लिया है।

Women's beauty salons shut down in Afghanistan