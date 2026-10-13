यमनी सेना ने की हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर 9 एयरस्ट्राइक्स, ताइज़ छोड़कर भागने के लिए मजबूर हुए लोग

हूती विद्रोहियों और यमन की सेना के बीच चल रही इस जंग की वजह से लोग ताइज़ में अपने घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ताइज़ देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और ताइज़ प्रांत की राजधानी भी। हूतियों का कब्ज़ा होने की वजह से उन्होंने सरकार से आने वाली ज़्यादातर सप्लाई पर रोक लगा दी है। शहर में स्थिति गंभीर होने की वजह से लोग निराशा और डर के माहौल में जीने के लिए मजबूर हो गए थे और ऐसे में उन्होंने इसे छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर जाना ही बेहतर समझा। कई लोगों का कहना है कि ताइज़ पर कोई श्राप है। कोई उनके खिलाफ साज़िश कर रहा है, जबकि उनका किसी पार्टी या राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। गौरतलब है कि ताइज़ इस जंग से सबसे ज़्यादा प्रभावित शहरों में से एक है।