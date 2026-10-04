नडियाद रेलवे स्टेशन पर पौने 4 करोड़ के सोने की लूट, चार आरोपी गिरफ्तार

अहमदाबाद जिला पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश जाट ने रविवार को संवाददाताओं को बताया कि लूट की यह घटना शनिवार शाम 5.30 बजे नडियाद रेलवे स्टेशन पर हुई। मूल रूप से वाव-थराद जिले की दियोदर तहसील के मोजरू गांव का रहने वाल और वर्तमान में पश्चिम बंगाल में कोलकाता के बारानगर में बिधान पार्क निवासी भरत चौधरी (21) कोलकाता से उनकी कंपनी से 2710 ग्राम यानी 3.70 करोड़ रुपए के सोने की चेन लेकर कोलकाता से अहमदाबाद आने को निकले थे। वे हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस में एक अक्टूबर को बैठे और तीन अक्टूबर की शाम करीब पांच बजे के नडियाद रेलवे स्टेशन उतरे थे। वे स्टेशन से बाहर निकलने को फुटओवर ब्रिज पर चढ़े ही थे, तभी उनकी कंपनी के ही पूर्व कर्मचारी सावन चौधरी और उसके साथ के तीन अन्य लोगों ने भरत को पकड़ लिया और उसके पास से सोने के आभूषणों से भरा बैग लेकर फरार हो गए।