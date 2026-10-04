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अजमेर क्राइम: रेलवे अफसर बहनोई का कराया अपहरण, मांगी 51 लाख की फिरौती; पत्नी का भाई निकला मास्टरमाइंड

अजमेर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने रेलवे भर्ती बोर्ड के मुख्य कार्यालय अधीक्षक रवि कुमार मीणा के अपहरण के मामले में मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, पीड़ित की पत्नी के भाई (साले) महेंद्र मीणा ने 2018 से चले आ रहे पारिवारिक विवाद के कारण साथियों (अनिल और शंकरलाल) के साथ मिलकर अपने ही बहनोई के अपहरण की साजिश रची थी।
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अजमेर

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Arvind Rao

Oct 04, 2026

ajmer kidnapping case

सिविल लाइंस थाना पुलिस की गिरफ्त में अपहरण व मारपीट के आरोपी (पत्रिका फोटो)

Ajmer Kidnapping Case: अजमेर में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने रेलवे भर्ती बोर्ड के मुख्य कार्यालय अधीक्षक रवि कुमार मीणा के अपहरण के मामले में मुख्य आरोपी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार रवि की पत्नी के भाई महेन्द्र मीणा ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची थी। आरोपियों ने रवि को बंधक बनाकर उसकी मां से 51 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी।

मास्टरमाइंड साथियों संग गिरफ्तार

सहायक उपनिरीक्षक मणीराम ने बताया कि मामले में दौसा निवासी महेन्द्र मीणा, उसके साथी अनिल और शंकरलाल को गिरफ्तार किया गया है। महेन्द्र पीड़ित रवि मीणा की पत्नी का भाई है। पुलिस के अनुसार 21 अगस्त को महेन्द्र ने अपने साथियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड के सामने से रवि का अपहरण किया था। इसके बाद उसे बंधक बनाकर परिवार से फिरौती मांगी गई।

जयपुर से सकुशल मुक्त कराया

रवि की मां की शिकायत पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और आरोपियों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने महेन्द्र के साथी सीताराम और नाथूलाल को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, रवि को 24 अगस्त को बांदीकुई, दौसा सदर और अलवर के टहला थाना पुलिस की मदद से जयपुर के पास से सकुशल मुक्त कराया गया था।

आरोपियों की एक महीने से तलाश कर रही थी पुलिस

मुख्य आरोपी महेन्द्र और उसके अन्य साथियों की पुलिस करीब एक महीने से तलाश कर रही थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 अक्टूबर को दौसा से महेन्द्र, अनिल और शंकरलाल को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अनिल को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया, जबकि महेन्द्र मीणा और शंकरलाल को 6 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर सौंपा है।

2018 में हुई थी शादी, तभी से चल रहा था विवाद

पुलिस के अनुसार महेन्द्र की बहन की शादी वर्ष 2018 में रेलवे कर्मचारी रवि मीणा से हुई थी। शादी के बाद से दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था। विवाद को सुलझाने के लिए सामाजिक स्तर पर कई बैठकें भी हुईं, लेकिन समाधान नहीं हो सका। पुलिस का कहना है कि इसी पारिवारिक विवाद के चलते महेन्द्र ने साथियों के साथ मिलकर रवि के अपहरण की साजिश रची और 51 लाख रुपए की फिरौती मांगी।

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Updated on:

04 Oct 2026 10:57 am

Published on:

04 Oct 2026 10:57 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / अजमेर क्राइम: रेलवे अफसर बहनोई का कराया अपहरण, मांगी 51 लाख की फिरौती; पत्नी का भाई निकला मास्टरमाइंड

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