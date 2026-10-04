अजमेर क्राइम: रेलवे अफसर बहनोई का कराया अपहरण, मांगी 51 लाख की फिरौती; पत्नी का भाई निकला मास्टरमाइंड

पुलिस के अनुसार महेन्द्र की बहन की शादी वर्ष 2018 में रेलवे कर्मचारी रवि मीणा से हुई थी। शादी के बाद से दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था। विवाद को सुलझाने के लिए सामाजिक स्तर पर कई बैठकें भी हुईं, लेकिन समाधान नहीं हो सका। पुलिस का कहना है कि इसी पारिवारिक विवाद के चलते महेन्द्र ने साथियों के साथ मिलकर रवि के अपहरण की साजिश रची और 51 लाख रुपए की फिरौती मांगी।