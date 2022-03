UP Board Exam 2022 : पुरानी कॉपी से कराई जाएगी यूपी बोर्ड 2022 की परीक्षाएं

UP Board Exam Date Sheet 2022 released for Class 10th and 12th उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं, 12वीं के परीक्षा कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल मंगलवार शाम को जारी कर दिया गया है। यूपी बोर्ड 2022 की परीक्षाएं इस बार पुरानी कॉपियों से कराई जाएंगी। नई कापियों का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में होगा।

इलाहाबाद Published: March 08, 2022 11:47:45 pm

UP Board Exam 2022

यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के बारे में एक रोचक बात यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के बारे में एक रोचक बात यह है कि, यूपी बोर्ड 2022 की परीक्षाएं पुरानी कॉपियों से कराई जाएंगी। वर्ष 2021 की परीक्षा के लिए सूबे के 75 जिलों में पांच करोड़ से अधिक कॉपियां भेजी गई थी। पर परीक्षाएं न हो सकी और कापियों का इस्तेमाल भी नहीं हो सका। अब उन बची कॉपियों का इस्तेमाल यूपी बोर्ड की इस साल की परीक्षा में होगा।

पहली बार 70 फीसद पाठ्यक्रम पर होगी परीक्षा यूपी बोर्ड 2022 की परीक्षा पहली बार 70 फीसद पाठ्यक्रम पर होगी। कोरोना काल में यूपी बोर्ड ने 20 जुलाई 2020 को कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में 30 फीसद की कटौती कर दी थी। सिर्फ 70 प्रतिशत कोर्स ही पढ़ाया गया था। वर्ष 2021 में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं नहीं कराई जा सकी। स्कूलों ने ऑनलाइन माध्यम से 70 प्रतिशत कोर्स की ही पढ़ाई कराई है। यूपी बोर्ड ने इसी के आधार पर प्रश्नपत्र भी तैयार करवाए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने मंगलवार को बताया कि, यूपी बोर्ड की 10वीं, 12वीं की परीक्षा 24 मार्च 2022 से शुरू होंगी।

