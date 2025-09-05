अलवर: पटरी पार क्षेत्र के विकास पर होंगे 40 करोड़ खर्च, सड़कों से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी दुरुस्त

स्क्रैप सामग्री से अलवर दर्शन पार्क का निर्माण किया जाएगा। इनके लिए जगह का चयन कमेटी करेगी। इस पर एक करोड़ रुपए खर्च होंगे। विभिन्न कलाकृतियों का निर्माण यहां करवाया जाएगा, जिससे अलवर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

इसके साथ ही बुध विहार पार्क में ओपन लाइब्रेरी, इंडोर गेस का निर्माण, पॉलिटेक्निक कॉलेज में हाइमास्ट लाइट के कार्य होंगे। अन्य सड़क रिपेयर व नाला निर्माण के कार्य भी इस एरिया में होंगे।

शहर में स्थापित रोड लाइट के संचालन व रखरखाव के लिए स्मार्ट लाइट प्रबन्धन प्रणाली स्थापित करने की कार्ययोजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस व्यवस्था के तहत रोड लाइट्स का स्वत: ही संचालन होगा।

मोती डूंगरी के सौंदर्यीकरण के लिए फसाड़ लाइट लगाई जाएगी।

अल्पसंयक बालक छात्रावास व कॉमन सर्विस सेंटर उमरैण के लिए 3 हजार वर्गमीटर भूमि नि: शुल्क आवंटित की जाएगी। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र के लिए एक हजार वर्गमीटर भूमि अरावली विहार फेज प्रथम ब्लॉक बी में नि:शुल्क आवंटित होगी।

रूपबास उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 1143 वर्गमीटर भूमि, राजकीय बाल देखरेख संस्थानों के निर्माण के लिए 9628 वर्गमीटर व नवीन कन्या महाविद्यालय के लिए 14829 वर्गमीटर भूमि के आवंटन का अनुमोदन किया गया।

शहर के 24 बस स्टॉपेज का रिनोवेशन कराया जाएगा।