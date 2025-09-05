Patrika LogoSwitch to English

अलवर: पटरी पार क्षेत्र के विकास पर होंगे 40 करोड़ खर्च, सड़कों से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी दुरुस्त

अलवर नगर विकास न्यास (यूआईटी) ने शहर के पटरी पार एरिया के लिए खजाना खोल दिया है। सड़कों से लेकर नाला निर्माण व स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त की जाएंगी।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 05, 2025

अलवर नगर विकास न्यास (यूआईटी) ने शहर के पटरी पार एरिया के लिए खजाना खोल दिया है। सड़कों से लेकर नाला निर्माण व स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त की जाएंगी। जलभराव न हो, इसके लिए ड्रेनेज सिस्टम तैयार होगा। यूआईटी ट्रस्ट की गुरुवार को हुई बैठक में 61 करोड़ की योजनाओं को झंडी दी, जिसमें 40 करोड़ रुपए पटरी पार एरिया में ही विकास पर खर्च होगा।

जिला कलक्टर एवं चेयरमैन आर्तिका शुक्ला के समक्ष यूआईटी सचिव स्नेहल नाना ने शहर के विकास की योजनाओं के प्रस्ताव रखे। बहरोड़ मार्ग और तिजारा भिवाड़ी रोड पर करीब 1.94 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। अग्यारा स्थित 20 एमएलडी ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए संशोधित पानी को राजस्थान ट्रीटेड वाटर पॉलिसी 2016 के तहत पुन: उपयोग के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई।

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

स्क्रैप सामग्री से अलवर दर्शन पार्क का निर्माण किया जाएगा। इनके लिए जगह का चयन कमेटी करेगी। इस पर एक करोड़ रुपए खर्च होंगे। विभिन्न कलाकृतियों का निर्माण यहां करवाया जाएगा, जिससे अलवर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
इसके साथ ही बुध विहार पार्क में ओपन लाइब्रेरी, इंडोर गेस का निर्माण, पॉलिटेक्निक कॉलेज में हाइमास्ट लाइट के कार्य होंगे। अन्य सड़क रिपेयर व नाला निर्माण के कार्य भी इस एरिया में होंगे।
शहर में स्थापित रोड लाइट के संचालन व रखरखाव के लिए स्मार्ट लाइट प्रबन्धन प्रणाली स्थापित करने की कार्ययोजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस व्यवस्था के तहत रोड लाइट्स का स्वत: ही संचालन होगा।
मोती डूंगरी के सौंदर्यीकरण के लिए फसाड़ लाइट लगाई जाएगी।
अल्पसंयक बालक छात्रावास व कॉमन सर्विस सेंटर उमरैण के लिए 3 हजार वर्गमीटर भूमि नि: शुल्क आवंटित की जाएगी। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र के लिए एक हजार वर्गमीटर भूमि अरावली विहार फेज प्रथम ब्लॉक बी में नि:शुल्क आवंटित होगी।
रूपबास उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 1143 वर्गमीटर भूमि, राजकीय बाल देखरेख संस्थानों के निर्माण के लिए 9628 वर्गमीटर व नवीन कन्या महाविद्यालय के लिए 14829 वर्गमीटर भूमि के आवंटन का अनुमोदन किया गया।
शहर के 24 बस स्टॉपेज का रिनोवेशन कराया जाएगा।

पटरी पार यह सड़कें बनेंगी

मूंगस्का, जनता कॉलोनी, टाइगर कॉलोनी, सूरजमल कॉलोनी, मोती नगर आदि कॉलोनियों में एक दर्जन सड़कों का निर्माण होगा। वार्ड नंबर 52, 53, 54, 55, 57 में भी सीसी सड़कें बनाई जाएंगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी तैयार होंगे। इसके अलावा खुदनपुरी, मन्नाका आदि एरिया में चार बड़े नालों का निर्माण होगा। सूर्य नगर 200 फीट बाइपास के दोनों ओर वॉकिंग ट्रैक का बनाया जाएगा।

बेहतर होंगी स्वास्थ्य सुविधाएं

पटरी पार एरिया के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सामान्य अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इमरजेंसी में इलाज की जरूरत होने पर लोग निजी अस्पतालों तक पहुंचते हैं। इसे देखते हुए यूआईटी ने उप स्वास्थ्य केन्द्र दिवाकरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में खाली पड़ी 3 हजार वर्गमीटर जगह आवंटित की ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो सके।

गरीबों को मिलेंगे आवास, लॉटरी से आवंटन होगा

यूआईटी ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिए बुध विहार, अरावली विहार व अन्य आवासीय योजनाओं में पूर्व में आवंटित आवास, जिनका आवंटन निरस्त किया जा चुका है, उनको फिर से लॉटरी के माध्यम से आवंटित किए जाने की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।

05 Sept 2025 12:26 pm

अलवर: पटरी पार क्षेत्र के विकास पर होंगे 40 करोड़ खर्च, सड़कों से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी दुरुस्त

