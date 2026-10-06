अलवर नगर निगम में ‘पतिराज’: महापौर सुमनलता मोबाइल चलाती रहीं, पति सुनते रहे फरियादियों की समस्याएं

अजय अग्रवाल पहले कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वर्तमान में वे भाजपा से जुड़े हुए हैं। वहीं उनकी पत्नी सुमनलता अग्रवाल ने भाजपा के टिकट पर पार्षद का चुनाव जीता और बाद में महापौर बनीं। ऐसे में नगर निगम में अजय अग्रवाल की लगातार सक्रियता को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा बनी हुई है।