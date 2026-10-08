Alwar: अलवर में सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू

अनुभव प्रमाण पत्र की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार को अलवर नगर निगम कार्यालय (Municipal Corporation Office) में धरना भी दिया था। कर्मचारियों ने प्रशासन के सामने अपनी समस्या रखी और जल्द प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की थी। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से प्रमाण पत्र का इंतजार किया जा रहा है। इसलिए उनकी मांग है कि प्रमाण पत्र जल्द जारी किए जाएं।