Alwar: अलवर में सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू

सफाई कर्मियों की हड़ताल शुरू (फोटो - पत्रिका)
अलवर शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल (Strike) का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों ने सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं होने को लेकर गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। इससे नगर निगम की सफाई व्यवस्था (Sanitation System) पर असर पड़ने की आशंका है।
कर्मचारियों के अनुसार नगर निगम (Alwar Municipal Corporation) की ओर से पहले 28 सितंबर तक अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया था। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि तय समय में प्रमाण पत्र मिल जाएंगे और वे भर्ती के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
हालांकि 28 सितंबर की समय सीमा निकलने के बाद भी कर्मचारियों को प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए। इसके बाद कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई। कर्मचारी लगातार नगर निगम प्रशासन से प्रमाण पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं।
अनुभव प्रमाण पत्र की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार को अलवर नगर निगम कार्यालय (Municipal Corporation Office) में धरना भी दिया था। कर्मचारियों ने प्रशासन के सामने अपनी समस्या रखी और जल्द प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की थी। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से प्रमाण पत्र का इंतजार किया जा रहा है। इसलिए उनकी मांग है कि प्रमाण पत्र जल्द जारी किए जाएं।
सफाई कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं होते, तब तक उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। नियमित सफाई, कचरा संग्रहण और अन्य सफाई कार्यों पर इसका असर पड़ने की संभावना है।
अब निगाह नगर निगम प्रशासन की ओर है कि कर्मचारियों की मांग पर क्या कदम उठाया जाता है। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो हड़ताल लंबी चल सकती है और इसका असर शहर की सफाई व्यवस्था पर भी दिखाई दे सकता है।
सफाई कर्मचारियों का कहना है कि भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया में फिलहाल अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन आगे चलकर अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। ऐसे में कर्मचारी पहले से ही अपना अनुभव प्रमाण पत्र चाहते हैं, ताकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग