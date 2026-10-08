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Alwar: अलवर में सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू

अलवर में सफाई कर्मचारियों (Safai Workers) ने अनुभव प्रमाण पत्र (Experience Certificate) जारी नहीं होने के विरोध में गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल (Indefinite Strike) शुरू कर दी है। प्रमाण पत्र जारी होने तक हड़ताल जारी रहेगी।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Oct 08, 2026

alwar nagar nigam

सफाई कर्मियों की हड़ताल शुरू (फोटो - पत्रिका)

अलवर शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल (Strike) का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों ने सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं होने को लेकर गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। इससे नगर निगम की सफाई व्यवस्था (Sanitation System) पर असर पड़ने की आशंका है।

28 सितंबर तक प्रमाण पत्र देने का भरोसा

कर्मचारियों के अनुसार नगर निगम (Alwar Municipal Corporation) की ओर से पहले 28 सितंबर तक अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया था। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि तय समय में प्रमाण पत्र मिल जाएंगे और वे भर्ती के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

हालांकि 28 सितंबर की समय सीमा निकलने के बाद भी कर्मचारियों को प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए। इसके बाद कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई। कर्मचारी लगातार नगर निगम प्रशासन से प्रमाण पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं।

मंगलवार को निगम कार्यालय में दिया था धरना

अनुभव प्रमाण पत्र की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार को अलवर नगर निगम कार्यालय (Municipal Corporation Office) में धरना भी दिया था। कर्मचारियों ने प्रशासन के सामने अपनी समस्या रखी और जल्द प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की थी। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से प्रमाण पत्र का इंतजार किया जा रहा है। इसलिए उनकी मांग है कि प्रमाण पत्र जल्द जारी किए जाएं।

प्रमाण पत्र जारी होने तक जारी रहेगी हड़ताल

सफाई कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं होते, तब तक उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। नियमित सफाई, कचरा संग्रहण और अन्य सफाई कार्यों पर इसका असर पड़ने की संभावना है।

अब निगाह नगर निगम प्रशासन की ओर है कि कर्मचारियों की मांग पर क्या कदम उठाया जाता है। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो हड़ताल लंबी चल सकती है और इसका असर शहर की सफाई व्यवस्था पर भी दिखाई दे सकता है।

सफाई कर्मचारियों का कहना है कि भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया में फिलहाल अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन आगे चलकर अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। ऐसे में कर्मचारी पहले से ही अपना अनुभव प्रमाण पत्र चाहते हैं, ताकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

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Updated on:

08 Oct 2026 04:53 pm

Published on:

08 Oct 2026 04:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: अलवर में सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू

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