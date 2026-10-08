Alwar:  रामगढ़ में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, 7 चोरी की बाइक और अवैध शराब जब्त

पुलिस अब गिरोह के बताए गए मुख्य सूत्रधार पाली उर्फ रिंकू सरदार की तलाश (Search) कर रही है। उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से आगे की पूछताछ और जांच में वाहन चोरी की अन्य वारदातों और गिरोह से जुड़े दूसरे लोगों के बारे में जानकारी मिल सकती है। पुलिस बरामद बाइकों के संबंध में भी अलग-अलग थानों में दर्ज मामलों की जानकारी जुटा रही है।