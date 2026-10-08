खैरथल में अतिक्रमण पर कार्रवाई, दुकानों के आगे से टीन शेड हटाए

नगर परिषद की इस कार्रवाई से शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू होने के संकेत हैं। आने वाले दिनों में शहर के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की कार्रवाई किए जाने की संभावना है। हालांकि परिषद की ओर से आगे की कार्रवाई को लेकर अलग से कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय दुकानदारों और लोगों में चिंता साफ़ देखी जा सकती है।