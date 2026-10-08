खैरथल में अतिक्रमण पर कार्रवाई, दुकानों के आगे से टीन शेड हटाए

खैरथल में अतिक्रमण पर कार्रवाई (फोटो - पत्रिका)
खैरथल नगर परिषद ने गुरुवार को शहर में अतिक्रमण (Encroachment) के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। टीम ने रेलवे फाटक से हेमू कालानी चौक होते हुए किशनगढ़ रोड तक दुकानों के सामने लगे टीन शेड और चबूतरे हटाए। कार्रवाई के दौरान पुलिस जाप्ता भी मौके पर मौजूद रहा।
नगर परिषद की ओर से शहर में सड़क किनारे और दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। गुरुवार को परिषद की टीम रेलवे फाटक से कार्रवाई करते हुए हेमू कालानी चौक और आगे किशनगढ़ रोड तक पहुंची। इस दौरान दुकानों के सामने सड़क और सार्वजनिक जगह पर लगाए गए टीन शेड और बनाए गए चबूतरों को हटाया गया।
कार्रवाई नगर परिषद आयुक्त मुकेश शर्मा, कनिष्ठ अभियंता मोतीलाल वर्मा और सभापति विक्रम चौधरी की अगुवाई में की गई। परिषद की टीम के साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। पुलिस की मौजूदगी में दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।
परिषद की टीम ने रास्ते में आने वाले टीन शेड और चबूतरों को हटाया। कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ भी रही। नगर परिषद की ओर से सार्वजनिक स्थान पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है।
शहर के प्रमुख मार्ग पर कई दुकानों के सामने टीन शेड और चबूतरे बनाए गए थे। इससे दुकानों के आगे का हिस्सा घिर गया था। परिषद की कार्रवाई के बाद ऐसे स्थानों को खाली कराया जा रहा है। कार्रवाई का उद्देश्य सड़क और सार्वजनिक जगह को अतिक्रमण से मुक्त कराना बताया गया है।
गुरुवार को शुरू हुई कार्रवाई रेलवे फाटक से किशनगढ़ रोड तक की गई। परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने का काम किया। अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई होने से दुकानदारों में भी हलचल रही।
नगर परिषद की इस कार्रवाई से शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू होने के संकेत हैं। आने वाले दिनों में शहर के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की कार्रवाई किए जाने की संभावना है। हालांकि परिषद की ओर से आगे की कार्रवाई को लेकर अलग से कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय दुकानदारों और लोगों में चिंता साफ़ देखी जा सकती है।
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