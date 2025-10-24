राजस्थान: किसी बड़ी वारदात की आहट, लॉरेंस-रोहित और कौशल चौधरी के गुर्गे पहुंचाने लगे विदेशी हथियार

फोटो- पुलिस द्वारा जब्त किए गए अवैध हथियार
बहरोड़। कोटपूतली-बहरोड़ जिले में पहले स्थानीय बदमाशों के साथ ही पड़ोसी राज्य हरियाणा के बदमाश वारदात को अंजाम देते थे, लेकिन पिछले एक-डेढ़ साल से क्षेत्र में विदेश में बैठे गैंगस्टर वसूली के लिए पैठ जमाने के प्रयास कर रहे हैं। इनमें लॉरेंस, रोहित गोदारा व कौशल चौधरी सहित अन्य के गुर्गे सक्रिय हैं, जो यहां किसी बड़ी वारदात और वसूली के लिए स्थानीय बदमाशों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं।
लेकिन पुलिस की धरपकड़ के चलते इनके मंसूबे सफल नहीं हो पा रहे हैं। इन बदमाशों को विदेशी हथियार सप्लाई करने वालों की पुलिस तलाश में जुटी है। कोटपूतली-बहरोड़ जिला पुलिस ने पिछले एक सप्ताह में लॉरेन्स बिश्नोई व रोहित गोदारा गैंग से जुड़े दो सक्रिय शूटरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किए थे।
जिले में पहले पूर्व में स्थानीय बदमाशों की खुद की गैंग सन्चालित होती थी और इसके अलावा वह पड़ोसी राज्य हरियाणा के बदमाशों का भी आपस में सहयोग लेते थे लेकिन अब जिले में लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, कौशल चौधरी जैसी गैंग अपने पैर जमा रही है और स्थानीय बदमाशों को अपनी-अपनी गैंग में शामिल कर रही है।
कोटपूतली-बहरोड़ जिले में पूर्व में लॉरेंस बिश्नोई व हरियाणा के गुरुग्राम निवासी कौशल चौधरी की गैंग एक्टिव थी। लेकिन अब रोहित गोदारा गैंग भी जिले में सक्रिय हो रही है। यह गैंग जिले में हत्या, अपरहण, फिरौती, लुटपाट, गैंगवार जैसी घटनाओं के साथ ही स्थानीय बदमाशों को विदेशों में फरारी कटवाने, आलीशान जिंदगी जीने सहित अन्य सपने दिखा कर उन्हें गैंग से जोड़ रहे है।
कौशल गैंग ने दो साल पहले जिले के नीमराणा में एक होटल पर पांच करोड़ रुपए की फिरौती की मांग को लेकर फायरिंग की थी। इसके अलावा लॉरेंस गैंग के सक्रिय बदमाश कृष्ण उर्फ पहलवान ने गैंग के विदेश में बैठे बानसूर निवासी हैरी बॉक्सर के माध्यम से भेजे गए अवैध हथियारों से शराब कारोबारी सुनील की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
जिले में संगठित अपराध गिरोह को लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक सप्ताह में ही दो गैंग के इनामी बदमाशों को गिरतार कर भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस अब बदमाशों को हथियार सप्लाई करने वालों की तलाश कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग