राजस्थान: किसी बड़ी वारदात की आहट, लॉरेंस-रोहित और कौशल चौधरी के गुर्गे पहुंचाने लगे विदेशी हथियार

बहरोड़। कोटपूतली-बहरोड़ जिले में पहले स्थानीय बदमाशों के साथ ही पड़ोसी राज्य हरियाणा के बदमाश वारदात को अंजाम देते थे, लेकिन पिछले एक-डेढ़ साल से क्षेत्र में विदेश में बैठे गैंगस्टर वसूली के लिए पैठ जमाने के प्रयास कर रहे हैं। इनमें लॉरेंस, रोहित गोदारा व कौशल चौधरी सहित अन्य के गुर्गे सक्रिय हैं, जो यहां किसी बड़ी वारदात और वसूली के लिए स्थानीय बदमाशों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं।