राजस्थान में भय का माहौल पैदा कर रहे हिस्ट्रीशीटर, जानिए किस जिले में कितने आदतन अपराधी; कौनसा नंबर 1

प्रदेश में हाड़ौती संभाग अपराध के मामले में तीसरे नंबर पर है। इस क्षेत्र में मध्यप्रदेश से अवैध हथियारों की सप्लाई होती है। हाड़ौती क्षेत्र के जिलों में तस्करी, हथियार, जमीन संबधित अपराध ज्यादा हो रहे हैं। साथ ही बारां, झालावाड़ व कोटा ग्रामीण जिले में अफीम की खेती होती है। झालावाड़ व बारां से अफीम व डोड़ा की सप्लाई पंजाब तक होती है।