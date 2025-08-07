सुप्रीम कोर्ट ने लौटाया सरिस्का टाइगर रिजर्व का CTH ड्राफ्ट, कहा – प्रक्रिया का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा

सवाल राजस्थान पत्रिका ने सीटीएच ड्राफ्ट की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। तेजी से ड्राफ्ट तैयार करने, नोटिफिकेशन जारी न करने, आपित्तयां न मांगने, माइनिंग एरिया में टाइगर की टेरिटरी होने, आबादी एरिया सीटीएच में शामिल करने समेत कई मुद्दाें को पर्यावरण प्रेमियों के जरिए उठाया। टाइगर ट्रेल्स टस्ट ने इन्हीं बिंदुओं को कोर्ट के समक्ष रखा। अन्य पर्यावरण प्रेमियों ने कोर्ट तक यह पूरा प्रकरण दायर किया।



इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 22 पेज की फाइल दिल्ली में सीईसी के समक्ष पेश की थी। अलवर समेत देश के कई पर्यावरण प्रेमियों ने ड्राफ्ट के खिलाफ आवाज उठाई थी। यही बिंदु सुप्रीम कोर्ट में सीटीएच ड्राफ्ट की वापसी का कारण बने। क्या है सीटीएच बाघ परियोजना में एक निश्चित एरिया क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी सीटीएच कहलाता है। इस एरिया में टाइगरों का घर होता है, जहां वह निवास करते हैं और अपना कुनबा बढ़ाते हैं। सरिस्का में सीटीएच 881 वर्ग किमी है, जो पुर्ननिर्धारण करके 929 वर्ग किमी किया गया, लेकिन बंद खानों वाले एरिया का सीटीएच एरिया कम करके दूसरी साइड में बढ़ा दिया गया था।