SP Manifesto 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अभी से बढ़ने लगी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव को लेकर अपना घोषणापत्र जारी किया है। इसमें युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। लेकिन इन वादों पर अब योगी सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सपा के घोषणापत्र को जनता को गुमराह करने वाला बताया और अखिलेश यादव को उनके पुराने कार्यकाल की याद दिलाई।