सपा के चुनावी घोषणापत्र पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को घेरा। (फोटो सोर्स-IANS)
SP Manifesto 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अभी से बढ़ने लगी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव को लेकर अपना घोषणापत्र जारी किया है। इसमें युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। लेकिन इन वादों पर अब योगी सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सपा के घोषणापत्र को जनता को गुमराह करने वाला बताया और अखिलेश यादव को उनके पुराने कार्यकाल की याद दिलाई।
अंबेडकर नगर में मीडिया से बातचीत के दौरान राजभर ने कहा कि सपा ने 2012 में भी बड़े-बड़े वादों के साथ अपना घोषणापत्र जारी किया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद पार्टी ने उन वादों से अलग काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान प्रदेश में करीब एक हजार दंगे हुए और कानून-व्यवस्था बिगड़ गई थी।
राजभर ने कहा कि उस समय हत्या, लूट और महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं होती थीं। थानों में आम लोगों की सुनवाई नहीं होती थी और गरीबों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि सपा सरकार में सरकारी नौकरियां पैसे लेकर बेची जाती थीं।
राजभर ने अखिलेश यादव के नए घोषणापत्र को लोक-लुभावन बताते हुए कहा कि सपा चुनाव के समय जनता से बड़े-बड़े वादे करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन पर अमल नहीं करती। उनके मुताबिक, घोषणापत्र में कुछ और बातें कही जाती हैं, जबकि सरकार बनने पर कामकाज उससे अलग होता है। उन्होंने इसे जनता को धोखा देने वाला तरीका बताया।
दरअसल, अखिलेश यादव ने 26 नवंबर को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए 'जन-मन का मैनिफेस्टो' जारी किया था। इसमें युवाओं को रोजगार मिलने तक हर महीने 5 हजार रुपए देने, पांच साल में 25 लाख सरकारी नौकरियां देने और महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपए की मदद देने जैसे वादे किए गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों से जुड़े मुद्दों को भी इसमें शामिल किया गया है।
राजभर का बयान ऐसे समय आया है, जब सपा पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को साथ लाने की रणनीति के तहत चुनाव की तैयारी कर रही है। वहीं, भाजपा और उसके सहयोगी दल सपा के पुराने शासनकाल को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं।
अब चुनाव से पहले सपा के नए वादों के साथ उसके पुराने कार्यकाल को भी राजनीतिक बहस में शामिल किया जा रहा है। राजभर के इस बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में घोषणापत्र को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी और तेज हो सकती है।
बड़ी खबरेंView All
अम्बेडकर नगर
उत्तर प्रदेश