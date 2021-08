तालिबान के डर से भागे अफगानिस्तान के आईटी मिनिस्टर जर्मनी में कर रहे पिज्जा डिलीवरी, फोटो हुई वायरल

नई दिल्ली।

अफगानिस्तान पर तालिबान काकब्जा होने के बाद से लोग इस दहशत में हैं कि आने वाला कल कैसा होगा। तालिबान के सत्ता में आने से पहले ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति समेत वहां के तमाम मंत्री और प्रमुख शख्सियतों ने देश छोड़ दिया और दूसरे देशों में पनाह ले ली।

वहीं, तत्कालीन उप राष्ट्रपति ने देश छोडऩे से इनकार करते हुए खुद को केयर टेकर राष्ट्रपति घोषित किया और पंजशीर प्रांत में अब भी डटे हुए हैं, जहां अहमद मसूद की सेना संग स्थानीय लोग तालिबानियों से मुकाबला कर रहे हैं।

दावा यह भी किया गया कि राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोडऩे के साथ बहुत सारा सरकारी पैसा भी हेलिकॉप्टर में भरकर चले गए। हालांकि गनी ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है। गनी के ओमान में शरण लिए जाने की बात सामने आई है।

#AfghanistanCrisis | Former #Afghan Minister of Communications Syed Ahmad Shah Sadat currently living as a delivery boy in Leipzig, Germany. pic.twitter.com/OR7uema5nu