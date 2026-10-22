24 अक्टूबर से 3 राशिवालों का बढ़ सकता है आकर्षण और प्रेम, मिल सकता है पैसा

Shukra Gochar : वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति और शुक्र को शुभ ग्रह कहा गया है। बृहस्पति जहां देवगुरू यानि देवताओं के गुरु हैं वहीं शुक्र यानि शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। जातक के जीवन के समस्त सुख कुंडली में इन दोनों ग्रहों की स्थिति और मजबूती पर निर्भर करते हैैंं। नवग्रहों में शुक्र सभी भौतिक सुखों के कारक हैं। कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी हो तो प्रचुर लाभ प्राप्त होते हैं। शुक्र देव 24 अक्टूबर को अपनी चाल बदल रहे हैं। इससे 3 राशि के जातकों को खासा लाभ मिल सकता है। जहां उनका आकर्षण बढ़ सकता है वहीं उन्हें प्रेम और पैसा भी मिल सकता है।