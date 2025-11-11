Kaal Bhairav Jayanti 2025 : कालभैरव जयंती के दिन व्रत करने से क्या होता है , ये उपाय दे सकते हैं समस्याओं से राहत

Kaal Bhairav Jayanti 2025 : काल भैरव जयंती या कालाष्टमी भगवान भैरव के लिए खास दिन है। भगवान भैरव, शिव का उग्र रूप हैं जिन्हें लोग परम ब्रह्म या सर्वोच्च शक्ति मानते हैं। वो गलत काम करने वालों को सजा भी देते हैं और अपने भक्तों की हिफाजत भी करते हैं। मान्यता है कि 64 भैरवों के ऊपर 8 भैरवों का नेतृत्व है, और सभी के अधिपति स्वयं काल भैरव हैं। हिंदू पंचांग के हिसाब से, हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी मनाई जाती है। इसी दिन भक्त उपवास रखते हैं और भगवान भैरव की पूजा करते हैं।