स्थायी संपत्ति दिला सकता है 5 अक्टूबर को बननेवाला योग, जानिए किन राशियों को हो सकता है लाभ

Pushya : वैदिक ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ बताया गया है। इस बार पितृ पक्ष (अश्विन मास) में यह नक्षत्र पड़ रहा है। पंचांगों के अनुसार 4-5 अक्टूबर की दरमियानी रात 12.14 बजे पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। यह 5 अक्टूबर की रात 11:09 बजे तक रहेगा। इस प्रकार सोमवार के दिन सुबह से लेकर रात तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। इस नक्षत्र में सोना-चांदी खरीदना शुभ माना गया है जबकि इस अवधि में पूजा पाठ करना भी बहुत फलदायी साबित होता है। 5 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र के साथ बन रहे योग स्थायी संपत्ति दिला सकते हैं। मेष, कर्क और धनु राशियों को खासा लाभ हो सकता है।