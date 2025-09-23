GST रिफॉर्म: नवरात्रि के पहले दिन ही कारों की बिक्री ने तोड़े सारे रिकॉर्ड; Maruti, Hyundai और Tata के शोरूम पर उमड़ा लोगों का हुजूम

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने 22 सितंबर को ही करीब 30,000 कारें ग्राहकों को डिलीवर की है। जबकि इंक्वारी की संख्या 80,000 तक पहुंच गई। कंपनी के अनुसार यह पिछले 35 सालों में सबसे मजबूत शुरुआत रही है। छोटे मॉडल्स जैसे ऑल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट, बलेनो और एस-प्रेसो पर 70,000 से 1.30 लाख रुपये तक की कीमत में कमी आई है। वहीं एसयूवी और सेडान मॉडल्स पर भी एक लाख रुपये से ज्यादा का फायदा मिल रहा है।