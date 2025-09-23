Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

GST रिफॉर्म: नवरात्रि के पहले दिन ही कारों की बिक्री ने तोड़े सारे रिकॉर्ड; Maruti, Hyundai और Tata के शोरूम पर उमड़ा लोगों का हुजूम

GST Reform Boost Car Sales: GST 2.0 के लागू होने और नवरात्रि के मौके पर Maruti, Hyundai और Tata की कारों की बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। छोटे और बड़े मॉडल्स पर भारी कीमत कटौती और त्योहारी ऑफर्स से ग्राहकों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है।

भारत

Rahul Yadav

Sep 23, 2025

GST Reform Boost Car Sales
GST Reform Boost Car Sales (Image: Gemini)

GST Reform Boost Car Sales: नवरात्रि की शुरुआत इस बार ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं रही है। जीएसटी 2.0 लागू होने और कारों पर कीमतों में भारी कटौती का सीधा असर कार बिक्री पर देखने को मिला है। कार शोरूमों पर लोगों का हुजूम देखने को मिला है। ग्राहकों ने पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग की और डिलीवरी भी हुई हैं।

मारुति का अब तक का सबसे बड़ा दिन

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने 22 सितंबर को ही करीब 30,000 कारें ग्राहकों को डिलीवर की है। जबकि इंक्वारी की संख्या 80,000 तक पहुंच गई। कंपनी के अनुसार यह पिछले 35 सालों में सबसे मजबूत शुरुआत रही है। छोटे मॉडल्स जैसे ऑल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट, बलेनो और एस-प्रेसो पर 70,000 से 1.30 लाख रुपये तक की कीमत में कमी आई है। वहीं एसयूवी और सेडान मॉडल्स पर भी एक लाख रुपये से ज्यादा का फायदा मिल रहा है।

ये भी पढ़ें

New Bolero 2025: 25 साल बाद नए अवतार में आ रही है नई महिंद्रा बोलेरो, टेस्टिंग के दौरान आई नजर, जानें क्या बदलेगा?
ऑटोमोबाइल
New Bolero 2025

हुंडई का पांच साल का रिकॉर्ड टूटा

हुंडई मोटर इंडिया ने नवरात्रि के पहले दिन ही 11,000 कारों की डीलर बिलिंग दर्ज की है जो पिछले पांच साल का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी क्रेटा पर 72,000 रुपये तक की कटौती हुई है जबकि टक्सन एसयूवी पर 2.40 लाख रुपये तक की राहत दी गई है। छोटे मॉडल्स जैसे ग्रैंड i10 निओस, वेन्यू और एक्स्टर पर भी 70,000 से 1.24 लाख रुपये तक का बेनिफिट मिल रहा है।

टाटा की भी शानदार शुरुआत

टाटा मोटर्स ने नवरात्रि की पहली तारीख को 10,000 से ज्यादा डिलीवरी की और 25,000 से अधिक पूछताछ दर्ज की। कंपनी की लोकप्रिय एसयूवी नेक्सॉन और पंच पर क्रमशः 2 लाख और 1.58 लाख रुपये तक का लाभ मिल रहा है। वहीं हैरियर और सफारी पर भी करीब 2 लाख रुपये तक की बचत हो रही है।

जीएसटी 2.0 का असर

नई टैक्स संरचना के तहत छोटी कारों पर टैक्स दर घटकर 18% रह गई है जबकि पहले यह 29-31% तक थी। बड़ी और लग्जरी कारों पर टैक्स अब 40% है जो पहले 43-50% तक था। नतीजतन, कारें पहले से सस्ती हो गई हैं और कंपनियां इसके ऊपर अतिरिक्त त्योहारी छूट भी दे रही हैं।

ग्राहकों का उत्साह चरम पर

डीलरशिप्स रात देर तक ग्राहकों की डिलीवरी कर रही हैं। कई कंपनियों ने बताया कि बुकिंग्स सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 50% ज्यादा बढ़ गई हैं। कंपनियों को उम्मीद है कि पूरा त्योहार सीजन नई ऊंचाइयों पर बिक्री पहुंचाएगा।

ये भी पढ़ें

भारत में जल्द लॉन्च होंगी 5 नई SUV: मिलेंगे वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS जैसे फीचर्स, 10 लाख से कम स्टार्टिंग प्राइस
ऑटोमोबाइल
New Car Launch in India 2025

खबर शेयर करें:

Published on:

23 Sept 2025 05:08 pm

Hindi News / Automobile / GST रिफॉर्म: नवरात्रि के पहले दिन ही कारों की बिक्री ने तोड़े सारे रिकॉर्ड; Maruti, Hyundai और Tata के शोरूम पर उमड़ा लोगों का हुजूम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.