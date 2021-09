देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल Hero Splendor के दामों में हुआ इजाफा

नई दिल्ली। हीरो बाइक के दीवानों की जेब अब ढीली पड़ने वाली है। स्प्लेंडर (Splendor) सीरीज की कोई भी बाइक खरीदना अब महंगा होगा। देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) के दामों को बढ़ाने की घोषणा की है।

नई कीमतें 20 सितंबर से लागू

कंपनी ने अब स्प्लेंडर सहित हीरो की अन्य बाइकों के दाम में इजाफा करा है। बीते 20 सितंबर ये नई कीमतें बाजार में लागू हो जाएंगी। हीरो स्प्लेंडर भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है। हालांकि बाइक की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद इसके फीचर्स पहले जैसे ही होंगे। कंपनी के अनुसार कमोडिटी में बढ़ोतरी के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए नई कीमतें लागू की गई हैं।

नई कीमतों के अनुसार Splendor iSmart Drum/Alloy की कीमत 68,650 रुपये से बढ़ाकर 69,650 रुपये तक करी गई है। इसी तरह Splendor Plus Self/Drum/Alloy की कीमत 66,050 रुपये से बढ़ाकर 67,160 रुपये तक करी गई है। Splendor Plus Self/Drum/Alloy/i3S की कीमत 68,360 तक हो चुकी है। Splendor Plus 100 Million Edition के दाम में कोई बदलाव नहीं करा गया है। यह बाइक 70,710 रुपये में उपलब्ध है।

सुपर स्प्लेंडर के दाम भी बढ़े

इसी तरह स्प्लेंडर Splendor Plus Black and Accent Self/ Drum/ Alloy की कीमतों को 67,260 से बढ़कर 68,860 रुपये तक करा गया है। Super Splendor Disc/Alloy की नई कीमत 77,600 रुपये तक पहुंच चुकी है। Super Splendor Drum/Alloy की कीमत 72,600 से अधिक 73,900 रुपये करी गई है।