UP Politics: चुनावी प्रक्रिया पर अजय राय ने उठाए सवाल, बोले- लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय (ANI Photo)
UP Politics: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय ने अपने जन्मदिन के मौके पर अयोध्या की हनुमानगढ़ी में पूजा-अर्चना की और हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों समेत कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी।अजय राय ने भाजपा सरकार पर चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश गंभीर संकट से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है।
अजय राय ने कहा, "आज देश एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है। चुनावी प्रक्रिया को कमजोर कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमारे नेता राहुल गांधी ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लड़ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा। पूरा देश और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ है।"
उन्होंने भाजपा सरकार पर अन्याय और अत्याचार करने तथा लोगों को उनके वोट के अधिकार से वंचित करने का आरोप भी लगाया। अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवारवाद को लेकर दिए गए बयान पर भी अजय राय ने प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने हाल ही में कहा था कि पहले परिवारवाद ही विकास था, सैफई महोत्सव ही सांस्कृतिक उत्थान और माफियाकरण ही औद्योगिकीकरण का मॉडल बन गया था।
इस पर अजय राय ने भाजपा पर ही परिवारवाद में डूबे होने का आरोप लगाया। उन्होंने राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह और नीरज सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि वे भाजपा के पदाधिकारी और विधायक बने हैं।
अजय राय ने कहा कि भाजपा की राजनीति में परिवारों की लंबी कतार है। उन्होंने अनुराग ठाकुर का भी उदाहरण देते हुए सवाल उठाया कि भाजपा नेता परिवारवाद को लेकर सवाल कैसे उठा सकते हैं।
कांग्रेस सांसद जेबी माथर ने राहुल गांधी, इंडिया ब्लॉक और विपक्षी सांसदों के चुनाव आयुक्त के कार्यालय जाने को जायज मांग बताया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के 'ड्रामा' वाले कथित बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। जेबी माथर ने कहा कि अगर किरेन रिजिजू को लगता है कि यह ड्रामा है तो वह देश के लोकतंत्र और लोगों की आवाज का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक या विपक्षी दलों की बात नहीं है, बल्कि सिविल सोसाइटी, आम लोग, युवा और छात्र भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं।
जेबी माथर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार भाजपा के कार्यकर्ता हैं और इसी वजह से किरेन रिजिजू उनका बचाव कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर अपने सवालों को दोहराते हुए कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष इस मुद्दे पर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
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