UP Politics: चुनावी प्रक्रिया पर अजय राय ने उठाए सवाल, बोले- लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा

UP Politics: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय ने अपने जन्मदिन के मौके पर अयोध्या की हनुमानगढ़ी में पूजा-अर्चना की और हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों समेत कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी।अजय राय ने भाजपा सरकार पर चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश गंभीर संकट से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है।