राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: चंपत राय से 3 घंटे पूछताछ, 140 पन्नों की रिपोर्ट और साक्ष्य लेकर वापस लौटी SIT, अखिलेश बोले- रिपोर्ट चोरी न हो जाए

अयोध्या राम मंदिर से जुड़े गबन की जांच कर रही SIT अहम सबूत लेकर लखनऊ लौट गई है। हालांकि, कुछ SIT अधिकारी अभी भी राम मंदिर परिसर में मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक, SIT ने लगभग 140 पन्नों की जांच रिपोर्ट तैयार की है। SIT ने जांच पड़ताल के दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से बंद कमरे में करीब 3 घंटे तक पूछताछ की है। इस पूछताछ की वीडियोग्राफी भी कराई गई है।