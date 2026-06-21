21 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: चंपत राय से 3 घंटे पूछताछ, 140 पन्नों की रिपोर्ट और साक्ष्य लेकर वापस लौटी SIT, अखिलेश बोले- रिपोर्ट चोरी न हो जाए

Ram Mandir Theft case: उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर (Ram Mandir) में चढ़ावा एवं चंदा चोरी मामले पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav) ने चढ़ावा चोरी की जांच कर रही SIT पर कटाक्ष किया है।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Vinay Shakya

Jun 21, 2026

Akhilesh Yadav raised questions on SIT investigation

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT जांच पर अखिलेश यादव ने तंज कसा (फोटो- पत्रिका)

Akhilesh Yadav Reaction on SIT Investigation: राम मंदिर (Ram Mandir) में चढ़ावा एवं चंदा चोरी मामले की जांच जारी है। SIT ने राम मंदिर में हुए गबन की जांच के लिए करीब 140 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। इसके अलावा SIT ने राम मंदिर में चंदा एवं चढ़ावा चोरी से जुड़े अहम सबूत एकत्र किए हैं। इस मामले की जांच कर रही SIT पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है।

SIR जांच पर अखिलेश यादव ने कसा तंज

राम मंदिर में दानपात्र से जुड़े गबन की जांच कर रही SIT पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Samajwadi Party President Akhilesh Yadav) ने तंज कसा है। अखिलेश ने अपने 'X' अकाउंट पर लिखा- SIT ध्यान रखे, कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी न हो जाए। फिर कहेंगे 15 दिन और इंतजार कर लो। दिन इसलिए बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबूत ठिकाने लगा रहे हैं।

जांच रिपोर्ट लेकर लखनऊ लौटी SIT

अयोध्या राम मंदिर से जुड़े गबन की जांच कर रही SIT अहम सबूत लेकर लखनऊ लौट गई है। हालांकि, कुछ SIT अधिकारी अभी भी राम मंदिर परिसर में मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक, SIT ने लगभग 140 पन्नों की जांच रिपोर्ट तैयार की है। SIT ने जांच पड़ताल के दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से बंद कमरे में करीब 3 घंटे तक पूछताछ की है। इस पूछताछ की वीडियोग्राफी भी कराई गई है।

SIT को मिले गड़बड़ी के सबूत

SIT के अधिकारी जांच रिपोर्ट को सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकते हैं। जांच रिपोर्ट सबमिट होने के बाद दोषियों पर कार्रवाई हो सकती है। SIT में शामिल लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ IG रेंज किरन एस व विशेष सचिव वित्त नील रतन ने 6 दिन में ट्रस्ट के पदाधिकारियों, बैंक अधिकारियों, गणना कर्मियों व पकड़े गए संदिग्धों से लंबी पूछताछ की।

सूत्रों के मुताबिक, चढ़ावे की राशि में चोरी की पुष्टि हुई है। SIT ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी से जुड़े अहम सबूत जुटाए हैं। इसमें गणना और बैंक कर्मियों के साथ टिन्नू यादव की भूमिका सामने आई है। बता दें कि अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी का मामला उठाया था। इसके बाद 13 जून को सरकार ने SIT गठित की थी। SIT के अधिकारी मामले की जांच के लिए 15 जून को अयोध्या पहुंचे थे।

Ram Mandir Scam: आगे-आगे देखिए होता है क्या? राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर अखिलेश ने लगाए गंभीर आरोप, शिवपाल बोले- निष्पक्ष जांच हो

ये भी पढ़ें
Ayodhya Ram Mandir Scam

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

cm yogi

राम मंदिर

SP national president Akhilesh Yadav

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Jun 2026 08:09 pm

Published on:

21 Jun 2026 08:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: चंपत राय से 3 घंटे पूछताछ, 140 पन्नों की रिपोर्ट और साक्ष्य लेकर वापस लौटी SIT, अखिलेश बोले- रिपोर्ट चोरी न हो जाए

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ram Mandir Scam: व्यापारी का दावा- उसके द्वारा दान की गई 34 किलो चांदी गायब, राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में चौंकाने वाला खुलासा

ram mandir donation controversy update trust silence is topic of discussion ayodhya
अयोध्या

अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट विवाद में पूर्व इंजीनियर ने लगाया 40% कमीशन का आरोप, महंत बोले- ‘मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं’

Ram Janmabhoomi Trust Controversy, Dinanath Verma
अयोध्या

Ayodhya Ram Mandir: जिस मुद्दे पर मचा है बवाल, उसी पर योगी के साथ खड़े दिखे शंकराचार्य, चंपत राय पर कही बड़ी बात

Champat Rai Controversy, Ram Mandir Trust News
अयोध्या

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामला: CM योगी बोले- प्रमाण हो तो SIT को दें, सार्वजनिक न करें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं

BJP damage control, BJP controversy news
अयोध्या

‘जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाईं, आज वे उपदेश दे रहे हैं’, CM योगी ने सपा-कांग्रेस पर निकाली भड़ास, राम मंदिर पर भी दिया बयान

CM Yogi attacks Congress
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.