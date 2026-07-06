Ayodhya Ram Mandir News: कौन हैं बजरंग बागड़ा? जो चंपत राय की जगह बने ‘राम मंदिर ट्रस्ट’ के महासचिव

बजरंग लाल बागड़ा मूल रूप से राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने लोसल के सरकारी स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी करते हुए राजस्थान बोर्ड में स्टेट मेरिट हासिल की थी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद बागड़ा ने जयपुर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉमर्स कॉलेज से B.Com की डिग्री हासिल की। वह पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) भी रह चुके हैं। रामलला के खजाने और मंदिर प्रबंधन की पूरी कमान अब उनके ही हाथों में होगी। बागड़ा के पास कॉर्पोरेट सेक्टर और सरकारी महकमों को संभालने का एक लंबा और शानदार तजुर्बा है, जो राम मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता को दुरुस्त करने में बेहद अहम साबित होगा।