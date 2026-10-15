बड़वानी में 100 साल से जल रही है अखंड ज्योत, ‘600 किमी.’ दूर से पैदल लाए थे ज्योत

मंदिर के पुजारी पं. नवीन दास शर्मा ने बताया कि योगमाया माता मंदिर लंबे समय से धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा-अर्चना का केंद्र है। यहां प्रतिदिन धार्मिक गतिविधियां होती हैं और श्रद्धालु माता के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। प्रज्वलित अखंड ज्योत भक्तों की अटूट आस्था का प्रतीक बनी हुई है। राजस्थान के बिलाड़ा से आए दीवान साहब के प्रयासों से माता की स्थापना हुई थी। सिर्वी समाज के श्रद्धालु राजस्थान से पैदल यात्रा कर ज्योत लेकर बड़वानी पहुंचे थे। इसके बाद यहां माता की गादी स्थापित कर ज्योत की पूजा शुरू हुई। धीरे-धीरे यह आस्था का केंद्र बन गया। शुरुआत में गादी और ज्योत की ही पूजा होती थी। करीब 45 वर्ष बाद वर्ष 1970 के आसपास मंदिर में माता की मूर्ति भी स्थापित की गई और पूजा परंपरा आगे बढ़ी।