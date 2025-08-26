CG Teeja Special Train: 29 अगस्त को फिर दौड़ेगी तीजा स्पेशल, नियमित ट्रेन में उमड़ी महिलाओं की भीड़

रायपुर-दुर्ग से ताडोकी तक नियमित चलने वाली ट्रेन में चार बोगी बढ़ाने की योजना है। अभी तक इस योजना को पूरा नहीं किया जा सका है। सिर्फ कागजों में ही चार बोगी बढ़ाने की योजना बन रही है। यहां यात्रियों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है। तीज त्यौहार में ट्रेन में भीड़ बढ़ जाती है।