CG Teeja Special Train: 29 अगस्त को फिर दौड़ेगी तीजा स्पेशल, नियमित ट्रेन में उमड़ी महिलाओं की भीड़

CG Teeja Special Train: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में रेलवे ने सोमवार को तीजा स्पेशल ट्रेन चलाई। पहले दिन इसके प्रति ज्यादा रुझान यात्रियों में देखने को नहीं मिला। सुबह रायपुर से आई स्पेशल ट्रेन में ज्यादा यात्री नहीं दिखाई दिए।
यही स्थिति दोपहर की रही। 29 अगस्त को भी रेलवे तीजा स्पेशल ट्रेन और चलाएगा। इससे ज्यादा भीड़ नियमित चल रही ट्रेन में दिखाई दी। आठ बोगी वाली इस ट्रेन में यात्रियों की काफी भीड़ देखी गई। ट्रेन में यात्रियों कीे सीट 600 के करीब है, एक हजार से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया।
रायपुर-दुर्ग से ताडोकी तक नियमित चलने वाली ट्रेन में चार बोगी बढ़ाने की योजना है। अभी तक इस योजना को पूरा नहीं किया जा सका है। सिर्फ कागजों में ही चार बोगी बढ़ाने की योजना बन रही है। यहां यात्रियों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है। तीज त्यौहार में ट्रेन में भीड़ बढ़ जाती है।
इस बार अच्छी बात यह रही कि स्टेशन में रेलवे पुलिस जरूर दिखाई दी, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कोई भी रेलवे पुलिस ट्रेन में चढ़कर निरीक्षण नहीं कर पाई।
ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ रही कि आधे से ज्यादा यात्रियों को सीट तक नहीं मिल पाई। इन यात्रियों में महिला व पुरुष यात्री शामिल है। यही स्थिति आरक्षित महिला बोगी की भी है। यहां कई पुरुष बैठे दिखाई दिए।