Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

छत्तीसगढ़ के इस गांव में दशहरा का अलग रूप: 70 सालों से हो रही रावण की पूजा, भगवान राम के मंदिर के सामने भी नहीं जलता पुतला

Dussehra 2025: गुरुर विकासखंड के ग्राम तार्री में लगभग 70 वर्षों से विजयदशमी के दिन रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता बल्कि यहां रावण की मूर्ति की पूजा की जाती है।

less than 1 minute read

बालोद

image

Khyati Parihar

Oct 02, 2025

यहां नहीं होता रावण दहन (AI)

Dussehra 2025: बालोद जिला मुख्यालय से 20 किमी दूर के गुरुर विकासखंड के ग्राम तार्री में लगभग 70 वर्षों से विजयदशमी के दिन रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता बल्कि यहां रावण की मूर्ति की पूजा की जाती है। यहां भगवान राम के साथ रावण की पूजा होती है।

रावण की प्रतिमा के सामने भगवान राम का मंदिर

रोचक बात यह है कि जिस जगह रावण की प्रतिमा है, ठीक उसके सामने भगवान राम जानकी का मंदिर भी है। ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव के लोग लंकापति रावण को बेहद ज्ञानी पंडित मानकर उसकी पूजा करते हैं। इस दिन असत्य पर सत्य की जीत पर भगवान राम की पूजा भी करते है।

नेवारीकला में रावण को सात अग्निबाण मारने की परंपरा

जिले के नेवारीकला में रावण का पुतला तो नहीं जलाते, लेकिन यहां साल 1947 से कांक्रीट की प्रतिमा बनाकर रावण का पूजा की जाती है। राम लीला के बाद रावण की प्रतिमा में भगवान राम का पात्र निभा रहे कलाकार रावण की प्रतिमा पर सात बार अग्निबाण छोड़ कर पानी से भरे मटके को फोड़ कर दशहरा मनाते हैं।

ये भी पढ़ें

Dussehra 2025: 72 साल पुरानी परंपरा… बिलासपुर में 20 फीट के रावण से हुई थी दशहरे की शुरुआत, जानिए इतिहास
Patrika Special News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Oct 2025 02:53 pm

Published on:

02 Oct 2025 02:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / छत्तीसगढ़ के इस गांव में दशहरा का अलग रूप: 70 सालों से हो रही रावण की पूजा, भगवान राम के मंदिर के सामने भी नहीं जलता पुतला

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Gandhi Jayanti 2025: सपने में आए बापू ने दी भविष्यवाणी, वली मोहम्मद की रिहाई के बाद बना गांव गांधी गोरकापार, जानें इतिहास

सपने में आए बापू तो गांव के आगे जुड़ा गांधी नाम (फोटो सोर्स- Dreamstime)
बालोद

CG News: बालोद बना देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला, दो वर्षों में एक भी मामला नहीं आया सामने

CG News: बालोद बना देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला, दो वर्षों में एक भी मामला नहीं आया सामने
बालोद

डायलॉग, नाम और डिजाइन… हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनदेखी से बढ़ी खतरनाक ड्राइविंग, सड़कें बन गईं फैशन रेस ट्रैक

नंबर प्लेट (photo-patrika)
पत्रिका प्लस

बालोद में हादसा: बीएसपी माइंस में मधुमक्खियों का हमला, 11 कर्मचारी घायल… मची अफरा-तफरी

मधुमक्खियों का हमला (फोटो सोर्स- Unsplash)
बालोद

Navratri 2025: नवरात्र की आज पंचमी..! माता का विशेष होगा श्रृंगार, ऐसे करें माता रानी को पूजा…

Navratri 2025: नवरात्र की आज पंचमी..! माता का विशेष होगा श्रृंगार, ऐसे करें माता रानी को पूजा...(photo-patrika)
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.