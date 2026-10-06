Chhattisgarh News: कोचिंग में प्यार, शादी करना चाहता था, ठुकराया तो फेंका एसिड, आरोपी ने खोला राज

पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक विनय साहू के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर युवती के कथित प्रेमी यश कुमार सोनकर को संदेह के घेरे में लिया। कड़ाई से पूछताछ पर यश सोनकर ने प्रेम संबंध और शादी से इनकार की बात को बताया। बताया कि करीब तीन माह पहले अपने स्कूल फ्रेंड करण कुंजाम (भैरमगढ़, बीजापुर) के साथ मिलकर एसिड हमले की साजिश रची। यश के कहने पर करण कुंजाम ने 5 अक्टूबर को युवती पर एसिड फेंका।