Chhattisgarh News: कला-संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन, शहर में मनाई गई रंगोली की 50 साल पुरानी परंपरा

Chhattisgarh News: इस वर्ष भी पांच दिनों तक रंगोली उत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। लोग यहां की रंगोली देखने और संगीत का आनंद लेने बड़ी संया में अपने परिवारों के साथ पहुंचते हैं और कलाकृतियों को देखकर गदगद हो जाते हैं। 20 और 21 अक्टूबर को गजल और संगीत का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो रात 9:00 बजे से 12:00 बजे तक चलेगा। सभी को आमंत्रित किया गया है।