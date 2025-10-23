Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

Chhattisgarh News: कला-संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन, शहर में मनाई गई रंगोली की 50 साल पुरानी परंपरा

Chhattisgarh News: दीपावली के मौके पर पांच दिन चलने वाले उत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें रंगोली, गजल और संगीत कार्यक्रम आयोजित होंगे।

less than 1 minute read

बलोदा बाज़ार

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 23, 2025

कला-संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन (Photo source- Patrika)

कला-संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन (Photo source- Patrika)

Chhattisgarh News: शहर में रंगोली देखने की प्रथा दीप पर्व की दीपों की माला के साथ पिछले 50 वर्षों से चली आ रही है। वैसे तो रंगोली आदिकाल से दीपावली पर शुभ कार्यों में बनाई जाती रही है, लेकिन वर्तमान में नगर के कुछ घरों में इसे उत्सव के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

वहीं, पिछले 35 वर्षों से शहर के लोग रंगोली की कलाकृतियों का अवलोकन करते आ रहे हैं और जिन घरों में रंगोली बनाई जाती है, उनका समानजनक स्वागत भी किया जाता है, ताकि वे अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। भाटापारा की रंगोली में कलाकारों, क्रिकेट के खिलाड़ियों, समाजसेवियों और धर्म प्रेमियों की रंगोली बनाकर उनका समान किया जाता है, और यह धर्म के प्रति समर्पण की भावना से प्रेरित रहती है।

मुधड़ा हाउस की रंगोली भाटापारा की चर्चित रंगोलियों में गिनी जाती है। पिछले 28 वर्षों से राजनीतिक, लोक संस्कृति, क्रीड़ा जगत और धर्म के प्रति समर्पण के साथ सभी लोग रंगोली का आयोजन करते हैं। शहर के मंडी रोड स्थित मुधड़ा हाउस में लगातार पांच दिनों तक संगीतमय रंगोली उत्सव मनाया जाता है।

Chhattisgarh News: इस वर्ष भी पांच दिनों तक रंगोली उत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। लोग यहां की रंगोली देखने और संगीत का आनंद लेने बड़ी संया में अपने परिवारों के साथ पहुंचते हैं और कलाकृतियों को देखकर गदगद हो जाते हैं। 20 और 21 अक्टूबर को गजल और संगीत का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो रात 9:00 बजे से 12:00 बजे तक चलेगा। सभी को आमंत्रित किया गया है।

ये भी पढ़ें

Bastar Heritage: आभूषणों में छिपा है संस्कृति का गौरव, बस्तर की विरासत को देखने पहुंच रहे विदेशी पर्यटक भी
जगदलपुर
आभूषणों में छिपा है संस्कृति का गौरव (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 03:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / Chhattisgarh News: कला-संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन, शहर में मनाई गई रंगोली की 50 साल पुरानी परंपरा

बड़ी खबरें

View All

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur knife attack: बेखौफ चाकूबाजों का आतंक जारी! 3 युवकों पर हमला, एक की मौत, दो गंभीर

बेखौफ चाकूबाजों का हमला (Photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार

Dhanteras 2025: धनतेरस आज… सोना-चांदी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में दिखी भीड़, व्यापारी उत्साहित

धनतेरस में बाजार गुलजार (Photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार

Chhattisgarh news: नहर मुंडा से मिला 5 महीने के शिशु का शव, पुलिस ने शुरू की जांच

5 महीने के शिशु का शव बरामद (Photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार

कांग्रेस जिलाध्यक्ष चुनाव में 15 दावेदार, कार्यकर्ताओं की राय से तय होगा नेता

Congress District President Election (Photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार

आज-कल तय हो जाएगा कांग्रेस जिला अध्यक्ष का नाम! केंद्रीय पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं से कर रहे वन-टू-वन..

Congress, Chhattisgarh congress,
बलोदा बाज़ार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.