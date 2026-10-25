बेंगलुरु में बम धमाके के मामले में 3 गिरफ्तार, पुलिस ने आतंकी साजिश से किया इनकार; आपसी रंजिश में हमले की बात आई सामने

पुलिस आयुक्त ने बताया कि मामले की जांच में 78 से अधिक पुलिसकर्मी और विभिन्न एजेंसियों के करीब 100 लोग जुटे थे। जांच के दौरान 1,500 से अधिक CCTV फुटेज की पड़ताल की गई और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया। आंतरिक सुरक्षा प्रभाग (ISD), एंटी-टेरर सेल (ATC), सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB), केंद्रीय एजेंसियों, असम पुलिस और रायचूर पुलिस ने भी जांच में सहयोग किया। पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी बिजली का काम करता है। उसके घर से कई सामग्री बरामद की गई और विस्फोटक उपकरण में इस्तेमाल किए गए सामान की खरीद के स्रोतों का पता लगाया गया। पुलिस आयुक्त ने बताया कि उपकरण में छर्रे, बैटरियां और पटाखों से निकाला गया बारूद इस्तेमाल किया गया था। उसमें एक पुश-बटन सर्किट बनाया गया था, जिसे दबाने पर धमाका हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपियों की शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा तक थी और जांच में अपराध तथा बम बनाने के तरीकों से जुड़ी ऑनलाइन सामग्री देखने की बात सामने आई। हालांकि, पुलिस को विस्फोटक उपकरण का कोई परीक्षण किए जाने का सबूत नहीं मिला।