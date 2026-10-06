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Karnataka Milk Price Hike: कर्नाटक में दूध के दाम बढ़ाने की तैयारी, हर लीटर पर 10 रुपए तक बढ़ेगा बोझ? आज कैबिनेट लेगी फैसला

Karnataka Milk Price: कर्नाटक में दूध के दाम 8 से 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर फैसला हो सकता है।
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बैंगलोर

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Imran Sheikh

Oct 06, 2026

Milk News

कर्नाटक में दूध के दाम 10 रुपए तक बढ़ सकते हैं। (फोटो सोर्स-@AsianetNewsSN)

Karnataka News:कर्नाटक में दूध खरीदने वालों की जेब पर जल्द ही ज्यादा बोझ पड़ सकता है। राज्य में दूध के दाम 8 से 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने की तैयारी है। सरकार ने इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। मंगलवार दोपहर होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है।

आज कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव

दूध के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कर्नाटक सरकार से मंजूरी मिलने के बाद दूध की नई कीमतों का ऐलान किया जा सकता है।

प्रस्ताव के मुताबिक दूध के दाम कम से कम 8 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं। हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि किस तरह के दूध के पैकेट पर कितनी बढ़ोतरी होगी।

कब से महंगा मिलेगा दूध?

कैबिनेट अगर प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो इसके बाद अगला सवाल होगा कि नए दाम कब से लागू होंगे। फिलहाल सरकार ने इसकी तारीख नहीं बताई है। कैबिनेट के फैसले के बाद ही इस बारे में तस्वीर साफ होगी।

अगर दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर हर महीने के घर के खर्च पर पड़ेगा। जिन परिवारों में रोजाना ज्यादा दूध आता है, उनके लिए महीने का बजट और बढ़ सकता है।

सभी पैकेट के दाम बढ़ेंगे या नहीं?

कर्नाटक में अलग-अलग तरह और अलग-अलग पैकेट में दूध बिकता है। इसलिए यह भी देखना होगा कि सरकार सभी तरह के दूध के दाम बढ़ाती है या कुछ खास पैकेट की कीमत में ही बदलाव किया जाता है।

अभी दूध के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव अंतिम नहीं हुआ है। कैबिनेट की बैठक के बाद ही पता चलेगा कि सरकार इसे मंजूर करती है या इसमें कोई बदलाव करती है।

अगर 8 से 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी को मंजूरी मिल जाती है, तो कर्नाटक में दूध खरीदने वाले लोगों को हर दिन के खर्च में इसका असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा, दूध से बने दही, पनीर और दूसरी चीजों की कीमतों पर भी लोगों की नजर रहेगी। हालांकि, इनकी कीमतों में बदलाव होगा या नहीं, यह आगे तय होगा।

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Updated on:

06 Oct 2026 12:33 pm

Published on:

06 Oct 2026 12:33 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / Karnataka Milk Price Hike: कर्नाटक में दूध के दाम बढ़ाने की तैयारी, हर लीटर पर 10 रुपए तक बढ़ेगा बोझ? आज कैबिनेट लेगी फैसला

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