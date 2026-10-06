Karnataka Milk Price Hike: कर्नाटक में दूध के दाम बढ़ाने की तैयारी, हर लीटर पर 10 रुपए तक बढ़ेगा बोझ? आज कैबिनेट लेगी फैसला

अगर 8 से 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी को मंजूरी मिल जाती है, तो कर्नाटक में दूध खरीदने वाले लोगों को हर दिन के खर्च में इसका असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा, दूध से बने दही, पनीर और दूसरी चीजों की कीमतों पर भी लोगों की नजर रहेगी। हालांकि, इनकी कीमतों में बदलाव होगा या नहीं, यह आगे तय होगा।