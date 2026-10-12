Rajasthan ACB Action: 40 हज़ार की रिश्वत लेते धरा गया कोर्ट का रीडर और होमगार्ड चालक

एसीबी ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध एसीबी में कोई प्रकरण या प्राथमिक जांच दर्ज है, तो वे सीधे एसीबी से संपर्क कर अपना पक्ष या स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के विस्तृत विश्लेषण के बाद ही अनुसंधान में निर्णय लिया जाना एसीबी की कार्यप्रणाली का हिस्सा है, जिससे किसी भी व्यक्ति को धोखाधड़ी या दलालों के चंगुल से बचाया जा सके। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जंग में मदद के लिए एसीबी के टोल फ्री नंबर 1064 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 94135-02834 पर चौबीसों घंटे संपर्क किया जा सकता है।