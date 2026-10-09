बांसवाड़ा दशहरा मेले के टेंडर विवाद में आया नया मोड़, 71 लाख में टेंडर लेने वाला दूसरे दिन ‘गायब’

बांसवाड़ा में 15 दिवसीय दशहरा मेला नवरात्र के पहले दिन से शुरू होता है। इसमें केवल दो दिन बचे हैं। मंगलवार से शुरू टेंडर प्रक्रिया तीन दिन में भी पूरी नहीं हुई। पहले दिन स्थानीय बोलीदाताओं को टेंडर से बाहर करने पर देर रात तक हंगामा हुआ। दूसरे दिन बुधवार को भी सफल बोलीदाताओं को बुलाए बिना ही अधिकारियों ने सूरत की फर्म वन्दे मातरम एम्यूजमेंट को 71 लाख 11 हजार में टेंडर दे दिया, लेकिन फर्म पैसा जमा कराने आई ही नहीं।