Rajasthan Crime : शाबाश, बेटी ने दिखाई हिम्मत, चार साल से यौन शोषण कर रहे पिता के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट

Rajasthan Crime : बांसवाड़ा शहर में अन्य प्रदेश से आकर बसे एक परिवार में हैवानियत का मामला सामने आया। घर में पिता के लगातार यौन शोषण से आहत एक युवा बेटी ने हिम्मत कर महिला थाने में कानूनी कार्रवाई के लिए गुहार की। इस पर पुलिस ने आरोपी पिता को नामजद किया।
पुलिस के अनुसार शनिवार रात करीब 9 बजे पीड़िता अकेली ही थाने पहुंची और आपबीती बताई। बाद में इस संबंध में उसने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसके पिता और मां दोनों प्राइवेट नौकरी करते हैं। मां व्यस्त रहने पर पीछे तीन-चार साल से पिता उसका यौन शोषण कर रहा है। इस बारे में किसी को भी कुछ बताने पर जान ने जान से मारने की धमकी के चलते वह खामोश रहने पर विवश रही।
पुलिस के अनुसार मां को भी वह कुछ कह नहीं पाई। इसके चलते जब-तब पिता उसे सताता रहा। घर पर शुक्रवार सुबह पौने आठ बजे उसके साथ पिता ने फिर वारदात की। इससे वह घबरा उठी। काफी सोच-विचार के बाद उसने रिपोर्ट करने का मन बनाया।
इधर, मामले में महिला थानाधिकारी खुशबू ने बताया कि रिपोर्ट पर तत्काल एफआईआर दर्ज की गई। बयान लेकर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया है। मामले में अनुसंधान जारी है। जल्द ही कोर्ट में पीड़िता के बयान करवाकर उसी अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
