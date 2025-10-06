Rajasthan Crime : शाबाश, बेटी ने दिखाई हिम्मत, चार साल से यौन शोषण कर रहे पिता के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट

पुलिस के अनुसार शनिवार रात करीब 9 बजे पीड़िता अकेली ही थाने पहुंची और आपबीती बताई। बाद में इस संबंध में उसने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसके पिता और मां दोनों प्राइवेट नौकरी करते हैं। मां व्यस्त रहने पर पीछे तीन-चार साल से पिता उसका यौन शोषण कर रहा है। इस बारे में किसी को भी कुछ बताने पर जान ने जान से मारने की धमकी के चलते वह खामोश रहने पर विवश रही।