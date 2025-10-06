Patrika LogoSwitch to English

बांसवाड़ा

Rajasthan Crime : शाबाश, बेटी ने दिखाई हिम्मत, चार साल से यौन शोषण कर रहे पिता के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट

Rajasthan Crime : बांसवाड़ा शहर में एक बेटी ने अपने पिता के खिलाफ यौन शोषण की रिपोर्ट दर्ज कराई। पिता बीते 4 साल से अपनी बेटी का यौन शोषण कर रहा था। महिला थाने में कानूनी कार्रवाई के लिए गुहार की। इस पर पुलिस ने आरोपी पिता को नामजद किया।

less than 1 minute read

बांसवाड़ा

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 06, 2025

Rajasthan Crime : बांसवाड़ा शहर में अन्य प्रदेश से आकर बसे एक परिवार में हैवानियत का मामला सामने आया। घर में पिता के लगातार यौन शोषण से आहत एक युवा बेटी ने हिम्मत कर महिला थाने में कानूनी कार्रवाई के लिए गुहार की। इस पर पुलिस ने आरोपी पिता को नामजद किया।

धमकी के चलते रहती थी खामोश

पुलिस के अनुसार शनिवार रात करीब 9 बजे पीड़िता अकेली ही थाने पहुंची और आपबीती बताई। बाद में इस संबंध में उसने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसके पिता और मां दोनों प्राइवेट नौकरी करते हैं। मां व्यस्त रहने पर पीछे तीन-चार साल से पिता उसका यौन शोषण कर रहा है। इस बारे में किसी को भी कुछ बताने पर जान ने जान से मारने की धमकी के चलते वह खामोश रहने पर विवश रही।

काफी सोच-विचार के बाद बनाया रिपोर्ट करने का मन

पुलिस के अनुसार मां को भी वह कुछ कह नहीं पाई। इसके चलते जब-तब पिता उसे सताता रहा। घर पर शुक्रवार सुबह पौने आठ बजे उसके साथ पिता ने फिर वारदात की। इससे वह घबरा उठी। काफी सोच-विचार के बाद उसने रिपोर्ट करने का मन बनाया।

रिपोर्ट पर तत्काल एफआईआर दर्ज

इधर, मामले में महिला थानाधिकारी खुशबू ने बताया कि रिपोर्ट पर तत्काल एफआईआर दर्ज की गई। बयान लेकर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया है। मामले में अनुसंधान जारी है। जल्द ही कोर्ट में पीड़िता के बयान करवाकर उसी अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

