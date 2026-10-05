पिता का साया उठा, मां ने छोड़ा साथ…बेसहारा बच्चों के लिए वरदान बनी पालनहार योजना, जानें कैसे मिलेगा लाभ

इन बच्चों की सबसे बड़ी चिंता केवल परिवार का बिखरना नहीं है, बल्कि बचपन का धीरे-धीरे हाथ से निकल जाना है। जिस उम्र में हाथों में किताब, कॉपी और खिलौने होने चाहिए, उसी उम्र में कई बच्चे घर की जिम्मेदारियों और मजदूरी में उलझ जाते हैं। परिवार में कमाने वाला नहीं होने पर दो वक्त की जरूरतें पूरी करना प्राथमिकता बन जाती है। ऐसे में पढ़ाई पीछे छूटने लगती है। बच्चे परिस्थितियों से लड़ते हुए समय से पहले बड़े होने लगते हैं।