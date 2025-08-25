Patrika LogoSwitch to English

बरेली

एसएसपी ने बरेली में 9 इंस्पेक्टर और 54 दरोगाओं के कर दिए तबादले, थाने–चौकियों में बड़ा बदलाव

जिले में कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को धार देने के लिए एसएसपी ने बड़ा फेरबदल किया है। रविवार देर रात जारी आदेश में 9 इंस्पेक्टर और 54 दरोगाओं के तबादले कर दिए गए

बरेली

Avanish Pandey

Aug 25, 2025

एसएसपी अनुराग आर्य (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। जिले में कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को धार देने के लिए एसएसपी ने बड़ा फेरबदल किया है। रविवार देर रात जारी आदेश में 9 इंस्पेक्टर और 54 दरोगाओं के तबादले कर दिए गए। इससे न केवल थानों की कमान बदली गई है, बल्कि चौकियों की जिम्मेदारी भी नए सिरे से तय की गई है।

यह बदलाव उन थाना क्षेत्रों में विशेष रूप से किया गया है जहां लंबे समय से शिकायतें आ रही थीं या अपराध नियंत्रण को लेकर कार्यवाही अपेक्षित थी। आदेश जारी होते ही सभी अधिकारियों को तत्काल चार्ज लेने के निर्देश दिए गए।

मुख्य तबादले – इंस्पेक्टर स्तर

रविन्द्र नैन – फरीदपुर से शीशगढ़

चमन कुमार – शीशगढ़ से फरीदपुर

चन्द्रवीर – रिजर्व पुलिस लाइन्स से कोतवाली

लव सिरोही – कोतवाली से कैंट

शैलेन्द्र कुमार – कैंट से क्योलड़िया

सुधीर कुमार – भमोरा से आंवला

प्रमोद कुमार – चौकी इंचार्ज सुभाषनगर से प्रेमनगर

वरुण कुमार – रिजर्व पुलिस लाइन्स से फतेहगंज पश्चिमी

राजकुमार – प्रभारी डीसीआरबी से अलीगंज

चौकी प्रभारियों का फेरबदल

कुशलपाल सिंह – मॉडल टाउन से जगतपुर

जितेन्द्र कुमार – कुतुबखाना से मॉडल टाउन (बारादरी)

राजीव कुमार शर्मा – व0उ0नि0 प्रेमनगर से कुतुबखाना (कोतवाली)

रामपाल सिंह – दुनका (शाही) से व0उ0नि0 प्रेमनगर

मोहित कुमार भारद्वाज – बारादरी से बैरियर-2 (इज्जतनगर)

शिवकुमार मिश्र – बैरियर-2 (इज्जतनगर) से कस्बा बहेड़ी

विजयपाल सिंह – कस्बा बहेड़ी से धौराटांडा (भोजीपुरा)

संजय कुमार – धौराटांडा (भोजीपुरा) से बंजरिया (शीशगढ़)

कृपाल सिंह – बंजरिया (शीशगढ़) से व0उ0नि0 सिरौली

श्रीषचन्द्र यादव – व0उ0नि0 सिरौली से गैर जनपद स्थानान्तरण

अन्य प्रमुख तबादले

विकान्त तोमर – थाना किला से मठ (कोतवाली)

जाकिर अली – थाना किला से कैंट

अर्जुन सिंह – सराय (किला) से कैंट

नितिन शिरीष – इज्जतनगर से सराय (किला)

राजेन्द्र सिंह – अशरफ खां छावनी (प्रेमनगर) से इज्जतनगर

अरूण यादव – इज्जतनगर से अशरफ खां छावनी (प्रेमनगर)

मुनेन्द्र पाल – व0उ0नि0 बिथरीचैनपुर से जोगीनवादा (बारादरी)

बलवीर सिंह – थाना बिथरीचैनपुर से व0उ0नि0 बिथरीचैनपुर

पवन कुमार – थाना सुभाषनगर से करगैना (सुभाषनगर)

राहुल शर्मा – करगैना (सुभाषनगर) से वीआईपी सेल

अन्य तबादले की झलक

धर्मपाल सिंह – कैंट से बभिया (कैंट)

हरवीर सिंह – बभिया (कैंट) से इज्जतनगर

राजकुमार सिंह – मढ़ीनाथ (सुभाषनगर) से गैर जनपद

रविन्द्र सिंह – सीबीगंज से मढ़ीनाथ (सुभाषनगर)

राहुल कुमार – थाना किला से मलूकपुर (किला)

रामकिशन – भोजीपुरा से सुभाषनगर

दीपक वर्मा – हाफिजगंज से डेलापीर (प्रेमनगर)

चन्द्रवीर – डेलापीर (प्रेमनगर) से हाफिजगंज

रविराज पावड़िया – किला से ढकिया डाम (शीशगढ़)

स्रीनाथ शर्मा – बहेड़ी से फरीदपुर

संतोष कुमार सिंह – फरीदपुर से व0उ0नि0 कोतवाली

धर्मेन्द्र सिंह – टांडाछंगा (शीशगढ़) से व0उ0नि0 बहेड़ी

देवेन्द्र कुमार राठी – रिछा (देवरनियां) से टांडाछंगा (शीशगढ़)

सुरेन्द्र सिंह – भोजीपुरा से रिछा (देवरनियां)

दयानन्द शर्मा – भुड़िया (बहेड़ी) से व0उ0नि0 फरीदपुर

शेखर सिंह – थाना बहेड़ी से भुड़िया (बहेड़ी)

रामनरेश सिंह – शेरगढ़ से देवरनियां

जितेन्द्र कुमार – बहेड़ी से देवरनियां

अखिल प्रताप सिंह – मीरगंज से बेवल बसंतपुर (भुता)

प्रणव श्रोत्रिय – अलीगंज से गैनी (अलीगंज)

आकाश कुमार – आंवला से बड़ागांव (सिरौली)

राजेश कुमार रावत – बड़ागांव (सिरौली) से आंवला

विवेक कुमार – कस्बा नवाबगंज से चुड़ैली डाम (बहेड़ी)

सन्नी चौधरी – चुड़ैली डाम (बहेड़ी) से गैर जनपद

पुनीत कुमार – फतेहगंज पश्चिमी से कस्बा नवाबगंज

पवन कुमार – फतेहगंज पश्चिमी से कैंट

योगेश लोहकना – क्योलड़िया से बारादरी

रविन्द्र सिंह राणा – रिजर्व लाइन्स से फरीदपुर

वीरभद्र – रिजर्व लाइन्स से किला

अशोक कुमार – रिजर्व लाइन्स से फतेहगंज पश्चिमी

विश्वदेव यादव – व0उ0नि0 फतेहगंज पश्चिमी से गैर जनपद

पुष्पेन्द्र सिंह – रिजर्व लाइन्स से व0उ0नि0 बारादरी

सुधीर कुमार – शाही से सुभाषनगर (स्थानांतरण निरस्त कर पुनः प्रभार चौकी दुनका, थाना शाही)

Published on:

25 Aug 2025 10:46 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / एसएसपी ने बरेली में 9 इंस्पेक्टर और 54 दरोगाओं के कर दिए तबादले, थाने–चौकियों में बड़ा बदलाव

