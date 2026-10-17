बाड़मेर: सरकारी नौकरी की तैयारी से नशे के कारोबार तक पहुंचा युवक, घर में ही चला रहा था ड्रग्स की फैक्ट्री; ANTF ने मारी रेड

बाड़मेर. सरकारी नौकरी पाने की कोशिशों में नाकामी, दवा सप्लाई के कारोबार से सीमित कमाई और ज्यादा मुनाफे का लालच। इसी राह से गुजरते हुए एक युवक नशे के अवैध कारोबार में उतर गया। आरोप है कि उसने यूट्यूब वीडियो देखकर एमडी ड्रग्स बनाने का तरीका सीखा और बालोतरा जिले के मिठौड़ा गांव स्थित अपने घर को ही इसका ठिकाना बना लिया। यहां तैयार की गई एमडी की सप्लाई के लिए उसने अपने संपर्को का इस्तेमाल किया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने सिवाना थाना क्षेत्र में दबिश देकर शुक्रवार को कथित ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया।