धन और वाहन दिला सकती है इंदिरा एकादशी, लाभ पाने के लिए करें ये उपाय

Indira Ekadashi : सनातन संस्कृति के माननेवालों के लिए 6 अक्टूबर का दिन बड़ा अहम है। इस दिन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है जिसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को पितरों की मुक्ति के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। ज्योतिषिय और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले लोगों का कोई पूर्वज भूलवश किए गए अपने पाप कर्मों के लिए यमराज की सजा भुगत रहा हो तो इस व्रत के प्रभाव से उसे इस दंड से मुक्ति मिल जाती है। इस बार यह एकादशी मंगलवार को पड़ रही है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा फलदायी होती हे। इससे वाहन, धन सहित सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है।