7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भारत

8 अक्टूबर को बना विशेष योग, त्वरित फल दे सकती है शिवजी की पूजा

Pradosh Vrat : भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा का महत्व, 8 अक्टूबर को पहला प्रदोष व्रत, गुरु प्रदोष शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त
2 min read
Google source verification

भारत

image

deepak deewan

Oct 07, 2026

भगवान शिव

भगवान शिव- Image AI Grok

Pradosh Vrat : शिव भक्तों के लिए 8 अक्टूबर 2026 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन माह का पहला प्रदोष व्रत रहेगा। खास बात यह है कि प्रदोष गुरुवार के दिन पड़ रहा है। इसे गुरु प्रदोष कहा जाता है जोकि शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। यही कारण है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष की महत्ता बढ़ गई है। इस दिन शिव और बृहस्पति की पूजा का त्वरित फल मिल सकता है।

ज्योतिषाचार्य पंडित सोमेश परसाई बताते हैं कि गुरु प्रदोष पर व्रत रखकर भगवान शिव और देवगुरु की पूजा अर्चना करना बहुत शुभ होता है। इस दिन माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। यूं तो प्रत्येक प्रदोष पर भगवान शिव की उपासना की जाती है लेकिन गुरु प्रदोष की अलग ही महत्ता है। मान्यता है कि गुरु प्रदोष पर व्रत रखने और शिवपूजन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।

ज्योतिषाचार्य पंडित अरुण बुचके के अनुसार गुरु प्रदोष पर शिवजी की पूजा पूरे परिवार सहित अर्थात् शिवलिंग, माता पार्वती, कार्तिकेयजी, गणेशजी और उनके वाहन नन्दी के साथ की जानी चाहिए। शिवजी की पूजा में गंगाजल का उपयोग जरूर करें।

पंडित नरेंद्र नागर बताते हैं कि शिव पूजा सामग्री में उनकी प्रिय वस्तुएं भांग, धतूरा आदि भी रख सकते हैं पर बिल्वपत्र जरूर रखें। इसके अलावा जल, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत, कलावा, वस्त्र, जनेऊ, चन्दन, रोली, चावल, फूल, दूर्वा, फल, आक, कमल−गट्टा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप आदि भी रखना चाहिए।

शिव पूजा विधि:

ज्योतिषाचार्य पंडित दीपक दीक्षित के अनुसार गुरुवार को सुबह स्नान करके साफ कपड़े धारण करें। पूजा स्थल पर गंगाजल का छिड़काव करें। दीपक जलाएं और भगवान शिव की विधि विधान से पूजाकर उनके मंत्र जाप करें। ओम नम: शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए। मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल व दूध का अभिषेक करें। संभव हो तो रात्रि में आसन बिछा कर सोना चाहिए।

प्रदोष व्रत में प्रदोष काल यानि सूर्यास्त के बाद और रात्रि से पहले के समय में शिव पूजा की जाती है। शिवलिंग का अभिषेक कर बेलपत्र अर्पित करना बेहद शुभ फलदायक माना जाता है। गुरु प्रदोष के खास अवसर पर पीला चंदन, शहद और पंचामृत भी अर्पित कर सकते हैं।

गुरु प्रदोष व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त

त्रयोदशी तिथि प्रारंभ: 7 अक्टूबर को रात 11:16 बजे
त्रयोदशी तिथि समाप्त: 8 अक्टूबर को रात 10:15 बजे
प्रदोष व्रत: 8 अक्टूबर को
पूजा मुहूर्त: शाम 5:59 बजे से रात 8:27 बजे तक

Shardiya Navratra 2026: किस्मत बदल सकता है नवरा​त्र का पहला दिन, 3 राशिवालों को मिल सकती है संपत्ति

ये भी पढ़ें
navratri 2026

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Oct 2026 05:39 pm

Published on:

07 Oct 2026 05:31 pm

Hindi News / Bharat / 8 अक्टूबर को बना विशेष योग, त्वरित फल दे सकती है शिवजी की पूजा

बड़ी खबरें

View All

भारत

ट्रेंडिंग

SIR को लेकर पूर्व जज का बड़ा बयान, बोले- कांग्रेस राज में भी 8 बार हो चुका है, नाम कटा है तो कोर्ट जाएं

Kerala Judge
राष्ट्रीय

रूस में 70 हजार भारतीयों के लिए खुले दरवाजे: 7 सेक्टरों में निर्यात बढ़ाने पर जोर, नौकरी का मौका

Indians will get jobs in Russia
तीर्थ यात्रा

Copper की कीमत में 57% और एल्युमिनियम में 35% के उछाल से और महंगे हो सकते हैं AC, जानिए कंपनियों पर क्या पड़ रहा असर

Consumer Durables Q2 Results
कारोबार

‘स्लीपिंग’ आतंकी मॉड्यूल का खतरनाक पैटर्न, 5-10 साल तक रहते हैं शांत; फिर बनाते हैं बड़े हमले की योजना

sleeping terror modules
राष्ट्रीय

चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर कुमारस्वामी का तंज, बोले- मुद्दा बेवजह खींच रहे

kumaraswamy-congress-election-commission-protest-karnataka
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.