8 अक्टूबर को बना विशेष योग, त्वरित फल दे सकती है शिवजी की पूजा

Pradosh Vrat : शिव भक्तों के लिए 8 अक्टूबर 2026 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन माह का पहला प्रदोष व्रत रहेगा। खास बात यह है कि प्रदोष गुरुवार के दिन पड़ रहा है। इसे गुरु प्रदोष कहा जाता है जोकि शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। यही कारण है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष की महत्ता बढ़ गई है। इस दिन शिव और बृहस्पति की पूजा का त्वरित फल मिल सकता है।