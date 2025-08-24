Bharatpur Crime : प्रेम में अंधी पत्नी ने प्रेमी संग रचा खौफनाक षड्यंत्र, खुलासे के बाद से सकते में हैं क्षेत्रवासी

थाना प्रभारी कमलेश मीणा ने बताया कि मृतक देवीसहाय गुर्जर की पत्नी कुसुम का जयसिंहपुरा निवासी पिंटू गुर्जर के साथ अवैध संबंध थे। 20-21 अगस्त की रात कुसुम ने सोची-समझी साजिश के तहत शौच का बहाना बनाकर पति को खेतों की ओर बुलाया, जहां पहले से पिंटू अपने साथियों अनिल और एक अन्य युवक के साथ मौजूद था। वहीं से देवीसहाय को जबरन उठाकर ले गए और बाद में उसकी हत्या कर दी गई।