भरतपुर

Bharatpur Crime : प्रेम में अंधी पत्नी ने प्रेमी संग रचा खौफनाक षड्यंत्र, खुलासे के बाद से सकते में हैं क्षेत्रवासी

Bharatpur Crime : भरतपुर के बयाना जिले के वालपाट बाना क्षेत्र से 2 दिन पूर्व लापता हुए 60 वर्षीय बुजुर्ग की गुमशुद‌गी ने शनिवार को सनसनीखेज मोड़ ले लिया। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर षड्यंत्र रचा था। खुलासे के बाद सकते में है क्षेत्रवासी। जानें क्या था वो खौफनाक षड्यंत्र।

भरतपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 24, 2025

Bharatpur Crime Blinded love wife conspired with her lover and killed her husband everyone was shocked after revelation
ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Bharatpur Crime : भरतपुर के बयाना जिले के वालपाट बाना क्षेत्र से 2 दिन पूर्व लापता हुए 60 वर्षीय बुजुर्ग की गुमशुद‌गी ने शनिवार को सनसनीखेज मोड़ ले लिया। पुलिस ने खुलासा किया कि बुजुर्ग की हत्या उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों की मदद से की। वारदात के बाद शव को बयाना सदर थाना इलाके के भिड़ावली गांव के जंगलों में स्थित एक सूखे कुएं में फेंक दिया गया।

पत्नी के थे अवैध संबंध

थाना प्रभारी कमलेश मीणा ने बताया कि मृतक देवीसहाय गुर्जर की पत्नी कुसुम का जयसिंहपुरा निवासी पिंटू गुर्जर के साथ अवैध संबंध थे। 20-21 अगस्त की रात कुसुम ने सोची-समझी साजिश के तहत शौच का बहाना बनाकर पति को खेतों की ओर बुलाया, जहां पहले से पिंटू अपने साथियों अनिल और एक अन्य युवक के साथ मौजूद था। वहीं से देवीसहाय को जबरन उठाकर ले गए और बाद में उसकी हत्या कर दी गई।

आरोपी अनिल को दबोचा, शव का मिला सुराग

शुरुआत में पुलिस को पत्नी पर शक हुआ और उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई गई। सीडीआर से परतें खुली और कुसुम को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने पूरी सच्चाई कबूल कर ली। इसके बाद आरोपी अनिल को दबोच लिया गया, जिसने शव का सुराग दिया।

सनसनीखेज खुलासे के बाद दहशत का माहौल

शनिवार शाम एसडीआरएफ और एफएसएल टीम की मौजूदगी में भिहावली गांव के सूखे कुएं से शव निकाला गया। घटनास्थल पर एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत, डिप्टी एसपी कृष्णराज जांगिड़ और सदर थाना प्रभारी कृष्णवीर सिंह ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

24 Aug 2025 09:42 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur Crime : प्रेम में अंधी पत्नी ने प्रेमी संग रचा खौफनाक षड्यंत्र, खुलासे के बाद से सकते में हैं क्षेत्रवासी

