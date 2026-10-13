पूर्व MLA अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा, गांव में सन्नाटा

कमलेश भड़ाना की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, हमलावर कथित तौर पर एकराय होकर खनन लीज और क्रेशर परिसर में पहुंचे थे। शिकायत में परिसर में घुसकर 70-80 लोगों द्वारा मारपीट करने, पथराव, फायरिंग और आगजनी के आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी आरोप है कि हमलावर क्रेशर को उखाड़ने के इरादे से आए थे और इसी दौरान अतर सिंह भड़ाना पर हमला किया गया। शिकायत में बताया गया कि हमले के दौरान पूर्व विधायक के हाथ-पैर तोड़ दिए गए और सिर पर गंडासे से वार किया गया। गंभीर चोटों के कारण उनकी हालत बिगड़ गई थी। उन्हें इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।