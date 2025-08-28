Good News : नीतू शर्मा का सीनियर महिला चैलेंजर ट्रॉफी के लिए चयन, खुशी से झूमे भरतपुर के खेल प्रेमी

Good News : भरतपुर की नीतू शर्मा का सीनियर महिला चैलेंजर ट्रॉफी के लिए चयन किया गया है। नीतू शर्मा के इस चयन से भरतपुर का नाम एक बार फिर खेल जगत में रोशन हुआ है। नीतू शर्मा का चयन राजस्थान क्रिकेट संघ से आयोजित की जा रही सीनियर महिला चैलेंजर ट्रॉफी के लिए किया गया है। नीतू शर्मा राइट हैंड ओपनर बैट्समैन हैं। जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुघन तिवारी ने बताया कि नीतू शर्मा का चयन बी टीम में किया गया है।
जयपुर में आज 28 अगस्त से सीनियर महिला चैलेंजर ट्रॉफी शुरू होने जा रही है। चैलेंजर ट्रॉफी एक दिनी फॉर्मेट के आधार पर खेली जाएगी। चैलेंजर ट्रॉफी के लिए राजस्थान कई जिलों से शानदार खिलाड़ियों को चुना गया है। नीतू शर्मा के चयन से भरतपुर क्रिकेट संघ के पदाधिकारी और खेल प्रेमी में खुशी से झूम रहे हैं।
भरतपुर क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि नीतू शर्मा अनुशासित खिलाड़ी हैं। लगातार शानदार प्रदर्शन से ही उनका चयन हुआ है। वे न केवल भरतपुर बल्कि पूरे ब्रज क्षेत्र की नई पीढ़ी की महिला क्रिकेटरों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। नीतू शर्मा के परिवार और शुभचिंतकों ने भी उनके चयन पर प्रसन्नता व्यक्त की है।