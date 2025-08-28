Good News : नीतू शर्मा का सीनियर महिला चैलेंजर ट्रॉफी के लिए चयन, खुशी से झूमे भरतपुर के खेल प्रेमी

Good News : भरतपुर की नीतू शर्मा का सीनियर महिला चैलेंजर ट्रॉफी के लिए चयन किया गया है। नीतू शर्मा के इस चयन से भरतपुर का नाम एक बार फिर खेल जगत में रोशन हुआ है। नीतू शर्मा का चयन राजस्थान क्रिकेट संघ से आयोजित की जा रही सीनियर महिला चैलेंजर ट्रॉफी के लिए किया गया है। नीतू शर्मा राइट हैंड ओपनर बैट्समैन हैं। जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुघन तिवारी ने बताया कि नीतू शर्मा का चयन बी टीम में किया गया है।