भरतपुर

Good News : नीतू शर्मा का सीनियर महिला चैलेंजर ट्रॉफी के लिए चयन, खुशी से झूमे भरतपुर के खेल प्रेमी

Good News : भरतपुर की नीतू शर्मा का सीनियर महिला चैलेंजर ट्रॉफी के लिए चयन किया गया है। नीतू शर्मा के इस चयन से भरतपुर का नाम एक बार फिर खेल जगत में रोशन हुआ है।

भरतपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 28, 2025

Good News Nitu Sharma selected for Senior Women Challenger Trophy Bharatpur sports lovers rejoiced
भरतपुर की नीतू शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका

Good News : भरतपुर की नीतू शर्मा का सीनियर महिला चैलेंजर ट्रॉफी के लिए चयन किया गया है। नीतू शर्मा के इस चयन से भरतपुर का नाम एक बार फिर खेल जगत में रोशन हुआ है। नीतू शर्मा का चयन राजस्थान क्रिकेट संघ से आयोजित की जा रही सीनियर महिला चैलेंजर ट्रॉफी के लिए किया गया है। नीतू शर्मा राइट हैंड ओपनर बैट्समैन हैं। जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुघन तिवारी ने बताया कि नीतू शर्मा का चयन बी टीम में किया गया है।

पदाधिकारी और खेल प्रेमी में खुशी से झूम

जयपुर में आज 28 अगस्त से सीनियर महिला चैलेंजर ट्रॉफी शुरू होने जा रही है। चैलेंजर ट्रॉफी एक दिनी फॉर्मेट के आधार पर खेली जाएगी। चैलेंजर ट्रॉफी के लिए राजस्थान कई जिलों से शानदार खिलाड़ियों को चुना गया है। नीतू शर्मा के चयन से भरतपुर क्रिकेट संघ के पदाधिकारी और खेल प्रेमी में खुशी से झूम रहे हैं।

नीतू शर्मा महिला क्रिकेटरों के लिए प्रेरणास्रोत

भरतपुर क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने बताया ​कि नीतू शर्मा अनुशासित खिलाड़ी हैं। लगातार शानदार प्रदर्शन से ही उनका चयन हुआ है। वे न केवल भरतपुर बल्कि पूरे ब्रज क्षेत्र की नई पीढ़ी की महिला क्रिकेटरों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। नीतू शर्मा के परिवार और शुभचिंतकों ने भी उनके चयन पर प्रसन्नता व्यक्त की है।

Published on:

28 Aug 2025 12:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Good News : नीतू शर्मा का सीनियर महिला चैलेंजर ट्रॉफी के लिए चयन, खुशी से झूमे भरतपुर के खेल प्रेमी

