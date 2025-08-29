CG Cyber Fraud: भुइंया सॉफ्टवेयर हैक कर 36 लाख की ठगी, साइबर ठग सलाखों के पीछे

थाना नंदिनी प्रभारी पारस ठाकुर ने बताया कि ग्राम अछोटी और मुरमुंदा के भुइंया सॉटवेयर को आरोपियों ने हैक कर उसमें छेड़छाड़ की। आरोपियों ने ऑनलाइन अभिलेख में फर्जी तरीके से खसरा नंबर का बटांकन कर नया खसरा तैयार किया और भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नंदिनी नगर से 36 लाख रुपए का लोन आहरित कर लिया। आरोपी दिनू राम यादव और एसराम बंजारे को गिरतार कर लिया। इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।