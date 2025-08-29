Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

CG Cyber Fraud: भुइंया सॉफ्टवेयर हैक कर 36 लाख की ठगी, साइबर ठग सलाखों के पीछे

CG Cyber Fraud: भिलाई जिले में थाना नंदिनी पुलिस ने राजस्व विभाग के भुइंया सॉटवेयर में हैकिंग कर फर्जीवाड़ा करने और बैंक से लोन निकालकर रकम का दुरुपयोग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।

भिलाई

Shradha Jaiswal

Aug 29, 2025

CG Fraud: सॉफ्टवेयर हैक कर 36 लाख की ठगी, दो आरोपी पहुंचे जेल
सॉफ्टवेयर हैक कर ठगी (Photo Patrika)

CG Cyber Fraud: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में थाना नंदिनी पुलिस ने राजस्व विभाग के भुइंया सॉटवेयर में हैकिंग कर फर्जीवाड़ा करने और बैंक से लोन निकालकर रकम का दुरुपयोग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी दिनूराम यादव और एसराम बंजारे के खिलाफ धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) बीएनएस एवं 66(सी) आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की। दोनों आरोपी जेल भेजा गया।

CG Cyber Fraud: कुटरचित दस्तावेज से बैंक से लिया लोन

थाना नंदिनी प्रभारी पारस ठाकुर ने बताया कि ग्राम अछोटी और मुरमुंदा के भुइंया सॉटवेयर को आरोपियों ने हैक कर उसमें छेड़छाड़ की। आरोपियों ने ऑनलाइन अभिलेख में फर्जी तरीके से खसरा नंबर का बटांकन कर नया खसरा तैयार किया और भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नंदिनी नगर से 36 लाख रुपए का लोन आहरित कर लिया। आरोपी दिनू राम यादव और एसराम बंजारे को गिरतार कर लिया। इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

रकम अपनी कंपनी में लगाने वाले एक आरोपी की तलाश

पुलिस ने बताया कि इस फर्जीवाड़े में आरोपी दिनूराम यादव और एसराम बंजारे ने षड्यंत्र रचते हुए राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर किया और बैंक को कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर रकम प्राप्त की।

जांच के दौरान पता चला कि निकाली गई रकम में से करीब 20 लाख 26 हजार रुपए आरोपी सेक्टर-5, सड़क 33, क्वार्टर नंबर 4-बी निवासी नंद किशोर साहू के खाते में स्थानांतरित किए गए। आरोपी नंद किशोर साहू ने इस रकम को अपनी प्राइवेट कंपनी भिलाई-दुर्ग फार्मर प्रोड्यूसर कपनी में निवेश कर दुरुपयोग किया।

Updated on:

29 Aug 2025 12:09 pm

Published on:

29 Aug 2025 12:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Cyber Fraud: भुइंया सॉफ्टवेयर हैक कर 36 लाख की ठगी, साइबर ठग सलाखों के पीछे

