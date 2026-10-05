चूड़ियां, सोफा और भिंडी…राजस्थान पंचायत चुनाव में इन ‘अजब-गजब’ सिंबलों से तय होगी गांव की सरकार, देखें पूरी लिस्ट

सरपंच के लिए निर्वाचन आयोग ने सबसे ज्यादा 40 मुक्त चुनाव चिन्ह जारी किए हैं। इनमें कई रोजमर्रा की अजब-गजब चीजें शामिल हैं। सरपंच पद के उम्मीदवारों के लिए प्रेस, स्लेट, कटहल, जुराबें, केतली, सोफा, भिंडी, हेलमेट, लेडी पर्स, स्टूल, कुंडी, झूला, लेटर बॉक्स, सिरिंज, माचिस की डिब्बी, मेज, माइक, टेंट, कड़ाही, कैमरा, नाशपाती, चिमटा, ट्यूबलाइट, टूथब्रश, मूसल और खरल, टूथपेस्ट, पेट्रोल पंप, ट्रक, करनी, टायर, बिस्कुट, छड़ी, प्रेशर कुकर, दीवार खूंटी, रेजर, अखरोट, खिड़की, तरबूज, रोड रोलर और पानी का टैंक जैसे चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं।