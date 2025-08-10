भादो माह प्रारम्भ: कृष्ण जन्मोत्सव, गणेश महोत्सव, पर्यूषण की रहेगी धूम

पंडित अशोक व्यास ने बताया कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर जन्माष्टमी मनाएंगे। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को अखंड सौभाग्य की हरतालिका तीज मनाते हैं। उस दिन माता पार्वती और शिवजी की पूजा करते हैं। गणपति बप्पा के लिए 10 दिन का उत्सव गणेश चतुर्थी भी भाद्रपद माह में ही होता है। भीलवाड़ा में गणेश चतुर्थी बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। राधा अष्टमी, हल षष्ठी, ऋषि पंचमी जैसे व्रत और पर्व भी इस माह में आते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा को पितृ पक्ष प्रारंभ होता है। उस दिन पितरों के लिए पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाता है।