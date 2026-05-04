डीपीसी में चयनित कार्मिकों को अंतिम चेतावनी, आज शाम 5 बजे तक शाला दर्पण पर देनी होगी रिपोर्ट

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम अवसर है। यदि 4 मई की शाम 5 बजे तक पोर्टल पर संबंधित प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई, तो न केवल संबंधित कार्मिक के खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि संबंधित संस्था प्रधान की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। निदेशालय ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों (मुख्यालय)-माध्यमिक और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को पाबंद किया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मामले का पर्यवेक्षण करें और हर हाल में शत-प्रतिशत शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि दर्ज कराना सुनिश्चित करें।