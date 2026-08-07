राजस्थान का बिजनेसमैन रहस्यमयी हालात में गायब, फोन की आखिरी लोकेशन कॉलोनी में मिली, कार गुरुग्राम की ओर जाती दिखी

उद्यमी के अचानक लापता होने की सूचना मिलते ही परिजन और उनके परिचित व्यापारी भिवाड़ी थाने पहुंचे तथा पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। घटना के बाद व्यापारिक वर्ग में भी चिंता का माहौल है। परिजनों ने जल्द से जल्द उद्यमी का पता लगाने की मांग की है। डीएसपी कैलाश चौधरी ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।